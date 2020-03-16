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      Скільки українців евакуювали з епіцентру спалаху коронавірусу: дані Криклія

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      170 українців були евакуйовані з країн, охоплених Covid-19 / Житомир - 20 хвилин

      170 українців евакуювали з країн, охоплених спалахом коронавірусу Covid-19. Станом на 16 березня найбільше громадян повернулись з Італії та Китаю.

      Про кількість українців, евакуйованих з країн, охоплених коронавірусом, розповів у своєму телеграм-каналі міністр інфраструктури України Владислав Криклій. 

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      З часу старту евакуації через поширення Covid-19 Італію покинули 123 українців, які прибули спецрейсом 15 березня.

      З Китаю 20 лютого повернули 45 українських громадян. Також двоє громадян України прибули  12 березня з закритого раніше на карантин круїзного лайнера Grand Princess.

      До слова, зараз у готелі у Шарм-ель-Шейху перебувають 730 українців, яких через випадки коронавірусу помістили на 14-денний карантин. Аби з'ясувати обставини, до Єгипту вирушив український консул. 

      Коронавірус і закриття кордонів:

      • З 16 березня Україна заборонила в'їзд для іноземців. Заборона не стосується тих іноземних громадян, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні.
      • З 17 березня Україна припиняє пасажирське авіасполучення.
      • Зупинено залізничне сполучення з Польщею, а також Росією та Білоруссю.
      • Консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та департамент консульської служби МЗС тимчасово припинили ведення прийому громадян і видачу віз.

      Коронавірус у цифрах
      Covid-19 у цифрах / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Новини України Владислав Криклій Евакуація українців з Китаю
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