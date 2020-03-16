Скільки українців евакуювали з епіцентру спалаху коронавірусу: дані Криклія

170 українців евакуювали з країн, охоплених спалахом коронавірусу Covid-19. Станом на 16 березня найбільше громадян повернулись з Італії та Китаю.

Про кількість українців, евакуйованих з країн, охоплених коронавірусом, розповів у своєму телеграм-каналі міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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З часу старту евакуації через поширення Covid-19 Італію покинули 123 українців, які прибули спецрейсом 15 березня.

З Китаю 20 лютого повернули 45 українських громадян. Також двоє громадян України прибули 12 березня з закритого раніше на карантин круїзного лайнера Grand Princess.

До слова, зараз у готелі у Шарм-ель-Шейху перебувають 730 українців, яких через випадки коронавірусу помістили на 14-денний карантин. Аби з'ясувати обставини, до Єгипту вирушив український консул.

Коронавірус і закриття кордонів:

З 16 березня Україна заборонила в'їзд для іноземців. Заборона не стосується тих іноземних громадян, які мають дозвіл на тимчасове або постійне проживання в Україні.

З 17 березня Україна припиняє пасажирське авіасполучення.

Зупинено залізничне сполучення з Польщею, а також Росією та Білоруссю.

Консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та департамент консульської служби МЗС тимчасово припинили ведення прийому громадян і видачу віз.

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Covid-19 у цифрах / Інфографіка 24 каналу