Сколько украинцев легально работают в Польше: впечатляющее число

Заведение социального страхования Польши заявило о росте количества иностранцев, которых легально трудоустраивают на территории государства. А самой большой национальной группой работников остаются украинцы – сейчас в Польше их аж 483 тысячи.

В целом по состоянию на июнь 2019 года в Польше официально трудоустроились 644 тысячи иностранцев, сообщает "Польское радио".

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По словам представителя Учреждения социального страхования Войцеха Андрусевича, с начала года число зарегистрированных в иностранцев выросло на 75 тысяч человек. Учреждение также приводит число представителей крупнейших национальных групп работников:

украинцы – 483 тысячи официальных работников;

белорусы – 38 тысяч;

грузины – 9,5 тысяч;

россияне – 8 тысяч.

Числа показывают, что представителей второй по количеству национальной группы более чем в 10 раз меньше, чем украинцев.

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Эксперт по рынку труда Анджей Кубисяк с Польского экономического института отметил, что иностранцы постоянно наплывают на польский рынок труда. По его мнению, это является доказательством того, что государство все время является достаточно емким рынком.

Появляются новые рабочие места и тот объем вакансий, который есть в Польши, остается на достаточно неизменном уровне – более 140 тысяч незаполненных рабочих мест, что приводит к тому, что фирмы и в дальнейшем хотят трудоустраивать иностранцев, прежде всего работников из Украины,

– рассказал Кубисяк.

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