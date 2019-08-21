19:32
21 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин борется с пожарами в Сибири. Второй Чернобыль в России
      Вєсті Кремля
      21:28, 20 августа
      Вести.UA: Гройсман вступает в команду Зеленского. Радикальное "нит" от Луценко
      Вєсті.UA
      20:10, 20 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Сколько украинцев легально работают в Польше: впечатляющее число

      20 Читати новину українською
      В Польше только легально работают почти полмиллиона украинцев
      В Польше только легально работают почти полмиллиона украинцев / panorama.if.ua

      Заведение социального страхования Польши заявило о росте количества иностранцев, которых легально трудоустраивают на территории государства. А самой большой национальной группой работников остаются украинцы – сейчас в Польше их аж 483 тысячи.

      В целом по состоянию на июнь 2019 года в Польше официально трудоустроились 644 тысячи иностранцев, сообщает "Польское радио".

      Это следует знать: Сколько украинцев находится на заработках: официальные цифры

      По словам представителя Учреждения социального страхования Войцеха Андрусевича, с начала года число зарегистрированных в иностранцев выросло на 75 тысяч человек. Учреждение также приводит число представителей крупнейших национальных групп работников:

      • украинцы – 483 тысячи официальных работников;
      • белорусы – 38 тысяч;
      • грузины – 9,5 тысяч;
      • россияне – 8 тысяч.

      Числа показывают, что представителей второй по количеству национальной группы более чем в 10 раз меньше, чем украинцев.

      Важно: Масштабы трудовой миграции угрожают экономическому развитию страны, – СМИ

      Эксперт по рынку труда Анджей Кубисяк с Польского экономического института отметил, что иностранцы постоянно наплывают на польский рынок труда. По его мнению, это является доказательством того, что государство все время является достаточно емким рынком.

      Появляются новые рабочие места и тот объем вакансий, который есть в Польши, остается на достаточно неизменном уровне – более 140 тысяч незаполненных рабочих мест, что приводит к тому, что фирмы и в дальнейшем хотят трудоустраивать иностранцев, прежде всего работников из Украины,
      – рассказал Кубисяк.

      УГРОЗЫ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ:

      •  
      blog_ava
      Умерла звезда телесериала "Моя прекрасная няня" Александра Назарова
      сегодня
      787
      Теги: Новости Украины Заробитчане Иммигранты Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      сегодня , 18:02 Возвращение России в G8: о причинах предложения и что это значит для Украины
      Інна Жолобович 426
      Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      сегодня , 17:30 Закон о "евробляхах" начинает действовать: как будут штрафовать водителей
      Анастасія Зазуляк 466
      Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      сегодня , 17:06 Схема на миллиард: как НАБУ, АРМА и неизвестные бизнесмены обокрали 70 000 человек
      265
      Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      сегодня , 17:02 Путин не меняет своей тактики, или Российский президент шантажировал Макрона
      Злой Одессит 1160
      Кого из "старых" министров стоит оставить в новом правительстве: Ваше мнение
      сегодня , 16:37 Кого из "старых" министров стоит оставить в новом правительстве: Ваше мнение
      354
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук