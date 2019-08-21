Скільки українців легально працюють у Польщі: вражаюче число

Заклад соціального страхування Польщі заявив про зростання кількості іноземців, які легально працевлаштовуються на території держави. А найбільшою національною групою заробітчан залишаються українці – нині у Польщі їх аж 483 тисячі.

Загалом станом на червень 2019 року у Польщі офіційно працевлаштувалися 644 тисячі іноземців, повідомляє "Польське радіо".

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За словами речника Закладу соціального страхування Войцєха Андрусєвича, від початку року число зареєстрованих у іноземців зросло на 75 тисяч осіб. Установа також наводить число представників найбільших національних груп заробітчан:

українці – 483 тисячі офіційних працівників;

білоруси – 38 тисяч;

грузини – 9,5 тисяч;

росіяни – 8 тисяч.

Числа демонструють, що представників другої за кількістю національної групи більш ніж у 10 разів менше, ніж українців.

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Експерт з ринку праці Анджей Кубісяк з Польського економічного інституту зазначив, що іноземці постійно напливають на польський ринок праці. На його думку, це є доказом того, що держава весь час є досить містким ринком.

З'являються нові робочі місця і той обсяг вакансій, що є у Польщі, залишається на доволі незмінному рівні – понад 140 тисяч незаповнених робочих місць. Це призводить до того, що фірми й надалі хочуть працевлаштовувати іноземців, передусім працівників з України,

– розповів Кубісяк.