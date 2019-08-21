20:09
21 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Путін бореться з пожежами в Сибіру. Другий Чорнобиль у Росії
      Вєсті Кремля
      21:26, 20 серпня
      Вєсті.UA: Гройсман вступає в команду Зеленського. Радикальне "ніт" від Луценка
      Вєсті.UA
      20:07, 20 серпня
      Мафія українських портів: хто розпродає держмайно за копійки та скільки ми на цьому втрачаємо
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Скільки українців легально працюють у Польщі: вражаюче число

      530 Читать новость на русском
      У Польщі лише легально працюють майже півмільйона українців
      У Польщі лише легально працюють майже півмільйона українців / panorama.if.ua

      Заклад соціального страхування Польщі заявив про зростання кількості іноземців, які легально працевлаштовуються на території держави. А найбільшою національною групою заробітчан залишаються українці – нині у Польщі їх аж 483 тисячі.

      Загалом станом на червень 2019 року у Польщі офіційно працевлаштувалися 644 тисячі іноземців, повідомляє "Польське радіо".

      Це варто знати: Скільки українців перебуває на заробітках: офіційні цифри

      За словами речника Закладу соціального страхування Войцєха Андрусєвича, від початку року число зареєстрованих у іноземців зросло на 75 тисяч осіб. Установа також наводить число представників найбільших національних груп заробітчан:

      • українці – 483 тисячі офіційних працівників;
      • білоруси – 38 тисяч;
      • грузини – 9,5 тисяч;
      • росіяни – 8 тисяч.

      Числа демонструють, що представників другої за кількістю національної групи більш ніж у 10 разів менше, ніж українців.

      Важливо: Масштаби трудової міграції загрожують економічному розвитку країни, – ЗМІ

      Експерт з ринку праці Анджей Кубісяк з Польського економічного інституту зазначив, що іноземці постійно напливають на польський ринок праці. На його думку, це є доказом того, що держава весь час є досить містким ринком.

      З'являються нові робочі місця і той обсяг вакансій, що є у Польщі, залишається на доволі незмінному рівні – понад 140 тисяч незаповнених робочих місць. Це призводить до того, що фірми й надалі хочуть працевлаштовувати іноземців, передусім працівників з України,
      – розповів Кубісяк.

      загрози трудової міграції:
      blog_ava
      Росія відпустить полонених українських моряків до кінця серпня, – джерело
      сьогодні
      8095
      Теги: Новини України Новини Польщі Іммігранти Заробітчани
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нова Верховна Рада України: хто буде спікером та що буде з комітетами
      сьогодні , 19:30 Нова Верховна Рада України: хто буде спікером та що буде з комітетами
      193
      Повернення Росії до G8: про причини пропозиції і що це означає для України
      сьогодні , 18:02 Повернення Росії до G8: про причини пропозиції і що це означає для України
      Інна Жолобович 2751
      Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      сьогодні , 18:22 Хто рятує життя людей, коли держава осторонь: історія українки з рідкісною хворобою
      232
      Закон про "євробляхи" починає діяти: як штрафуватимуть водіїв
      сьогодні , 17:30 Закон про "євробляхи" починає діяти: як штрафуватимуть водіїв
      Анастасія Зазуляк 6520
      Схема на мільярд: як НАБУ, АРМА та невідомі бізнесмени обікрали 70 000 людей
      сьогодні , 17:06 Схема на мільярд: як НАБУ, АРМА та невідомі бізнесмени обікрали 70 000 людей
      1335
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук