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      Українці за кордоном в основному працюють нелегально

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      Українці за кордоном в основному працюють нелегально

      Кількість нелегальних трудових мігрантів, які прибули в Чехію з країн, що не входять до складу Євросоюзу, збільшилася за рік майже на 100%.

      Лідирують серед них громадяни України. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Praha.

      За офіційними даними Міністерства праці та соціальних справ, 2018 року у Чехії нелегально працювали 3800 іноземців. Попри те, що в країні вже третій рік працює програма "Режим Україна", близько 80% відсотків нелегальних працівників були саме українцями. Як заявляють представники Економічної палати, проблема полягає в низькій гнучкості офіційної системи працевлаштування українців.

      "Незаконне залучення іноземців до трудової діяльності пов'язано також з тим, що роботодавці прагнуть укластися в терміни виконання виробничих замовлень, і тому готові ризикувати", йдеться в доповіді Мінпраці.

      Торік працівники відомства пред'явили штрафи 500 фірмам на суму, що перевищує 150 мільйонів крон, пише чеське видання E15. Порушення були зафіксовані в ході перевірки 7200 підприємств.

      На початку червня чеський уряд подвоїв річну квоту на прийом українських працівників з 19 600 до 40 тисяч осіб.

      За даними Мінпраці Чехії, на кінець 2018 року в Чехії було працевлаштовано 121 086 громадян України, що становить понад 20% всіх іноземців, які працюють в республіці.

      Зазначимо, 2017 року Чехія депортувала понад 1000 громадян України, які незаконно працювали у країні з польськими дозволами на роботу.

      Як повідомлялося раніше, в Польщі на нелегальній сигаретній фабриці затримали 12 українців.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Польщі Заробітчани Чехія
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