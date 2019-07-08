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      Попри легальний дозвіл на роботу українці працюють нелегально: в Польщі затримали 12 осіб

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      Польські правоохоронці
      Польські правоохоронці / politeka.net

      Усі громадяни України мали дійсні документи, тож могли цілком законно працевлаштуватися.

      Польські правоохоронці під координацією Європолу під час спецоперації викрили у Сілезькому воєводстві підпільний цех з виробництва тютюнових виборів. Було затримано 14 робітників підпільної фабрики з виробництва цигарок – зокрема 12 українців та двох поляків. Про це повідомляє "Польське радіо".

      Також під час ліквідації незаконного цеху було вилучено майже 6 млн цигарок та понад 2 тонни тютюну. Збитки для держави оцінили у понад 8 млн злотих (близько 1,9 млн євро). Від 2018 року ділки вивозили цигарки вивозили з країни та продавали в ЄС під виглядом однієї з відомих марок.

      "В одному із приватних об’єктів виявлено повну лінію з виробництва та пакування цигарок, зокрема спеціалізовані машини та сировину, необхідну для їх виготовлення. Там виявили також велику кількість готових цигарок і тютюну. Водночас у другому об’єкті виявили склад, де було кількасот кілограмів тютюну", – повідомили у Прикордонній службі республіки.

      Затримання відбулося ще в понеділок, 1 липня. У всіх українців були дійсні документи, тож вони легально перебували у Польщі. Одного із поляків розшукували на підставі ордеру на арешт за попередні злочини.

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      Теги: Новини України Новини Польщі Трудове рабство Заробітчани
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