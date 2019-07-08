Попри легальний дозвіл на роботу українці працюють нелегально: в Польщі затримали 12 осіб

Усі громадяни України мали дійсні документи, тож могли цілком законно працевлаштуватися.

Польські правоохоронці під координацією Європолу під час спецоперації викрили у Сілезькому воєводстві підпільний цех з виробництва тютюнових виборів. Було затримано 14 робітників підпільної фабрики з виробництва цигарок – зокрема 12 українців та двох поляків. Про це повідомляє "Польське радіо".

Також під час ліквідації незаконного цеху було вилучено майже 6 млн цигарок та понад 2 тонни тютюну. Збитки для держави оцінили у понад 8 млн злотих (близько 1,9 млн євро). Від 2018 року ділки вивозили цигарки вивозили з країни та продавали в ЄС під виглядом однієї з відомих марок.

"В одному із приватних об’єктів виявлено повну лінію з виробництва та пакування цигарок, зокрема спеціалізовані машини та сировину, необхідну для їх виготовлення. Там виявили також велику кількість готових цигарок і тютюну. Водночас у другому об’єкті виявили склад, де було кількасот кілограмів тютюну", – повідомили у Прикордонній службі республіки.

Затримання відбулося ще в понеділок, 1 липня. У всіх українців були дійсні документи, тож вони легально перебували у Польщі. Одного із поляків розшукували на підставі ордеру на арешт за попередні злочини.