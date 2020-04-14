Сколько украинцев планируют идти в церковь на Пасху: результаты опроса

На решение украинцев идти в церковь и святить корзину радикально повлиял карантин. Если в начале марта лишь 21% украинцев отмечал, что не пойдет в церковь, то через месяц таких уже 85%.

Мнение о том, целесообразно ли в наше время строгого карантина и пандемии идти в церковь и святить корзину, среди украинцев существенно изменилось. Об этом свидетельствуют данные свежего социологического опроса группы "Рейтинг".

Ранее В Минздраве объяснили, к какой катастрофе может привести посещение церквей на Пасху

Намерены пойти на богослужение – 4%, просто посвятить корзину – 7%. В марте таких было 39% и 35% соответственно.

Больше всего тех, кто хочет принять непосредственное участие в литургиях и освящении куличей, среди жителей Запада и сел, верующих Московского патриархата и УГКЦ.

64% опрошенных планируют смотреть онлайн-трансляции богослужений на Пасху, 31% – не планируют. Больше тех, кто намерен смотреть службы, среди жителей Запада и сел, старших опрошенных, женщин, верующих УГКЦ.



богослужений на Пасху, 31% – не планируют. Больше тех, кто намерен смотреть службы, среди жителей Запада и сел, старших опрошенных, женщин, верующих УГКЦ. Две трети опрошенных ответственность за введение дополнительных карантинных мер на время Пасхальных праздников возлагают на органы власти (38% – на местную власть, 34% – на центральную). Лишь 11% считают, что усилениями ограничений должны заниматься представители церквей.



возлагают на органы власти (38% – на местную власть, 34% – на центральную). Лишь 11% считают, что усилениями ограничений должны заниматься представители церквей. 55% опрошенных не намерены идти на кладбище в поминальные дни. В то же время, 8% – хотят пойти в день, когда церковь будет давать там службу, а 32% отметили, что пойдут на кладбище не в праздники, а в другие дни, когда там не будет людей. Больше остальных среди старших опрошенных, жителей Запада и Юга, жителей, мужчин, верующих УПЦ (МП) и УГКЦ.

В исследовании опросили 2000 совершеннолетних респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Опрос проводился с помощью телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не больше 2,2%. Исследование провели 10-12 апреля 2020 года.