Скільки українців планують йти до церкви на Великдень: результати опитування

На рішення українців йти до церкви і святити кошик радикально вплинув карантин. Якщо на початку березня лише 21% українців зазначав, що не піде до церкви, то через місяць таких вже 85%.

Думка щодо того, чи доцільно у час суворого карантину і пандемії йти до церкви і святити кошик, серед українців суттєво змінилася. Про це свідчать дані свіжого соціологічного опитування групи "Рейтинг".

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Мають намір піти на богослужіння – 4%, просто посвятити кошик – 7% . У березні таких було 39% і 35% відповідно.

Найбільше тих, хто хоче взяти безпосередню участь у літургіях і освяченні пасок, серед жителів Заходу, селян, вірян московського патріархату та УГКЦ.

64% опитаних планують дивитися онлайн-трансляції богослужінь на Великдень, 31% – не планують. Більше тих, хто має наміру переглядати служби, серед жителів Заходу, селян, найстарших опитаних, жінок, вірян УГКЦ.

Дві третини опитаних відповідальність за введення додаткових карантинних заходів на час Великодніх свят покладають на органи влади (38% – на місцеву владу, 34% – на центральну). Лише 11% вважають, що посиленнями обмежень повинні займатися представники церков.

55% опитаних не мають наміру піти на цвинтар на поминальні дні. У той же час, 8% – хочуть піти в день, коли церква буде давати там службу, а 32% відзначили, що підуть на кладовища не в свята, а в інші дні, коли там не буде людей. Більше останніх серед старших опитаних, жителів Заходу і Півдня, селян, чоловіків, віруючих УПЦ (МП) та УГКЦ.

У дослідженні опитали 2000 повнолітніх респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Опитування проводили за допомогою телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%. Дослідження провели 10-12 квітня 2020 року.