12:05
14 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Скільки українців планують йти до церкви на Великдень: результати опитування

      -
      Скільки українців планують йти до церкви на Великдень / shutterstock

      На рішення українців йти до церкви і святити кошик радикально вплинув карантин. Якщо на початку березня лише 21% українців зазначав, що не піде до церкви, то через місяць таких вже 85%.

      Думка щодо того, чи доцільно у час суворого карантину і пандемії йти до церкви і святити кошик, серед українців суттєво змінилася. Про це свідчать дані свіжого соціологічного опитування групи "Рейтинг".

      Раніше У МОЗ пояснили, до якої катастрофи може призвести відвідування церков на Великдень

      • Мають намір піти на богослужіння – 4%, просто посвятити кошик – 7% . У березні таких було 39% і 35% відповідно.

      Найбільше тих, хто хоче взяти безпосередню участь у літургіях і освяченні пасок, серед жителів Заходу, селян, вірян московського патріархату та УГКЦ.

      • 64% опитаних планують дивитися онлайн-трансляції богослужінь на Великдень, 31% – не планують. Більше тих, хто має наміру переглядати служби, серед жителів Заходу, селян, найстарших опитаних, жінок, вірян УГКЦ.
      • Дві третини опитаних відповідальність за введення додаткових карантинних заходів на час Великодніх свят покладають на органи влади (38% –  на місцеву владу, 34% – на центральну). Лише 11% вважають, що посиленнями обмежень повинні займатися представники церков.
      • 55% опитаних не мають наміру піти на цвинтар на поминальні дні. У той же час, 8% – хочуть піти в день, коли церква буде давати там службу, а 32% відзначили, що підуть на кладовища не в свята, а в інші дні, коли там не буде людей. Більше останніх серед старших опитаних, жителів Заходу і Півдня, селян, чоловіків, віруючих УПЦ (МП) та УГКЦ.

      У дослідженні опитали 2000 повнолітніх респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Опитування проводили за допомогою телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%. Дослідження провели 10-12 квітня 2020 року.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Соціологічне дослідження Релігія Великдень Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Пандемія ризиків та можливостей: що ми отримаємо після коронавірусу?
      Павло Казарін
      сьогодні , 11:42 Аваков у клубі Медведчука: що пов'язує міністра зі скандальним Шарієм
      Сергій Лещенко