Скільки українців планують йти до церкви на Великдень: результати опитування
На рішення українців йти до церкви і святити кошик радикально вплинув карантин. Якщо на початку березня лише 21% українців зазначав, що не піде до церкви, то через місяць таких вже 85%.
Думка щодо того, чи доцільно у час суворого карантину і пандемії йти до церкви і святити кошик, серед українців суттєво змінилася. Про це свідчать дані свіжого соціологічного опитування групи "Рейтинг".
Раніше У МОЗ пояснили, до якої катастрофи може призвести відвідування церков на Великдень
- Мають намір піти на богослужіння – 4%, просто посвятити кошик – 7% . У березні таких було 39% і 35% відповідно.
Найбільше тих, хто хоче взяти безпосередню участь у літургіях і освяченні пасок, серед жителів Заходу, селян, вірян московського патріархату та УГКЦ.
- 64% опитаних планують дивитися онлайн-трансляції богослужінь на Великдень, 31% – не планують. Більше тих, хто має наміру переглядати служби, серед жителів Заходу, селян, найстарших опитаних, жінок, вірян УГКЦ.
- Дві третини опитаних відповідальність за введення додаткових карантинних заходів на час Великодніх свят покладають на органи влади (38% – на місцеву владу, 34% – на центральну). Лише 11% вважають, що посиленнями обмежень повинні займатися представники церков.
- 55% опитаних не мають наміру піти на цвинтар на поминальні дні. У той же час, 8% – хочуть піти в день, коли церква буде давати там службу, а 32% відзначили, що підуть на кладовища не в свята, а в інші дні, коли там не буде людей. Більше останніх серед старших опитаних, жителів Заходу і Півдня, селян, чоловіків, віруючих УПЦ (МП) та УГКЦ.
У дослідженні опитали 2000 повнолітніх респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Опитування проводили за допомогою телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%. Дослідження провели 10-12 квітня 2020 року.
Читайте також
-
Штрафи за плювання та протести: як світ живе з COVID-19сьогодні , 06:50
-
Прогноз погоди на 14 квітня: в Україні похолодає, подекуди пройде мокрий снігсьогодні , 09:55
-
Які об'єкти мають право зараз працювати: інфографікасьогодні , 06:20
-
Скандал із РФ в Італії: жителів країни за 200 євро просять зняти відео подяки Путінусьогодні , 05:53
-
Курс валют на 14 квітня: євро та долар продовжили падіннясьогодні , 08:31
-
Коронавірус з нами надовго: що буде після 24 квітнясьогодні , 10:00