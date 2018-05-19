Сколько украинцев планируют вскоре выехать за границу: данные соцопроса

В ближайшие полгода 7% опрошенных граждан Украины планируют выехать за границу с целью длительного пребывания, работы, учебы или эмиграции. В то же время 86% не собираются выезжать за границу в ближайшие 6 месяцев с целью длительного пребывания.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.



При этом только 62% опрошенных граждан Украины, которые планируют выезд за границу, делали конкретные шаги для этого. Также сообщается, что 6% опрошенных затруднились с ответом.

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Больше всего желающих выехать за границу с целью длительного пребывания планируют попасть в Польшу (36%). В Чехию хотят уехать 12% опрошенных, в Германию – 11%, Россию – 7%, США – 6%, Италию – 5%, Канаду – 3%, Венгрию и Францию – по 2%, Израиль – 1%.



Отмечается, что среди мужчин почти втрое больше тех, кто собирается выехать за границу. Разница между мужчинами (11%) и женщинами (4%) составляет 7%.

Также сообщается, что люди с высшим образованием охотнее рассматривают вопрос выезда за границу с целью длительного пребывания (10% опрошенных). Среди людей с полным средним, средним специальным образованием таких 7% и 6% соответственно. А среди людей с образованием не выше неполной средней таких всего 2%.

Больше всего украинцев, желающих выехать за границу, среди молодых людей. Так, среди опрошенных в возрасте 18-29 Читайте также: СМИ назвали количество населения, Украина потеряет к 2100 годулет таких 15%, в возрасте 30-44 лет – 10%, в возрасте 45-59 лет – 6%, а также 0% среди людей в возрасте 60 лет и старше.

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В отношении регионов, то больше людей собираются выехать с запада страны (11%). В центральном, южном и восточном регионах этот показатель составляет 6%. Меньше тех, кто собирается выехать, есть на Донбассе (2%).