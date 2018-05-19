07:43
19 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
22°C 13°C
  • воскресенье
    19°C 12°C
  • понедельник
    20°C 10°C
  • вторник
    21°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Вести.UA. Нечистая сила без вышиванки. Невинный Луценко
Вєсті.UA
20:51, 17 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Сколько украинцев планируют вскоре выехать за границу: данные соцопроса

97 Читати новину українською
Сколько украинцев планируют вскоре выехать за границу
Сколько украинцев планируют вскоре выехать за границу / Opencourses.auth.gr

В ближайшие полгода 7% опрошенных граждан Украины планируют выехать за границу с целью длительного пребывания, работы, учебы или эмиграции. В то же время 86% не собираются выезжать за границу в ближайшие 6 месяцев с целью длительного пребывания.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

При этом только 62% опрошенных граждан Украины, которые планируют выезд за границу, делали конкретные шаги для этого. Также сообщается, что 6% опрошенных затруднились с ответом.

Читайте также: Сколько украинцев хотят сближения с Россией: результаты исследования

Больше всего желающих выехать за границу с целью длительного пребывания планируют попасть в Польшу (36%). В Чехию хотят уехать 12% опрошенных, в Германию – 11%, Россию – 7%, США – 6%, Италию – 5%, Канаду – 3%, Венгрию и Францию – по 2%, Израиль – 1%.

Отмечается, что среди мужчин почти втрое больше тех, кто собирается выехать за границу. Разница между мужчинами (11%) и женщинами (4%) составляет 7%.

Также сообщается, что люди с высшим образованием охотнее рассматривают вопрос выезда за границу с целью длительного пребывания (10% опрошенных). Среди людей с полным средним, средним специальным образованием таких 7% и 6% соответственно. А среди людей с образованием не выше неполной средней таких всего 2%.

Больше всего украинцев, желающих выехать за границу, среди молодых людей. Так, среди опрошенных в возрасте 18-29 Читайте также: СМИ назвали количество населения, Украина потеряет к 2100 годулет таких 15%, в возрасте 30-44 лет – 10%, в возрасте 45-59 лет – 6%, а также 0% среди людей в возрасте 60 лет и старше.

Читайте также: СМИ назвали количество населения, которое Украина потеряет к 2100 году

В отношении регионов, то больше людей собираются выехать с запада страны (11%). В центральном, южном и восточном регионах этот показатель составляет 6%. Меньше тех, кто собирается выехать, есть на Донбассе (2%).

Теги: Новости Украины статистика социологическое исследование
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
18 мая, 23:00 Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
Роман Маселко 203
Главные новости 18 мая: проверка должности Луценко, разговор Путина с Меркель об Украине
18 мая, 22:20 Главные новости 18 мая: проверка должности Луценко, разговор Путина с Меркель об Украине
1737
Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
18 мая, 22:02 Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
Володимир Шередега 808
Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты про Леди Ю
18 мая, 19:01 Тимошенко лидирует в президентских рейтингах: возмутительные факты про Леди Ю
890
Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цена
18 мая, 18:02 Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цена
Настя Сукач 170
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 5 апреля , 20:00
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
 7 декабря 2017 , 18:05
В Минобороны сообщили, как оккупанты нарастили мышцы в Крыму и чем это грозит
 26 февраля , 15:02
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук