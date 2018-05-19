Скільки українців планують невдовзі виїхати за кордон: дані соцопитування

У найближчі півроку 7% опитаних громадян України планують виїхати за кордон з метою тривалого перебування, роботи, навчання чи еміграції. Водночас 86% не збираються виїжджати за кордон у найближчі 6 місяців з метою тривалого перебування.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

При цьому тільки 62% опитаних громадян України, що планують виїзд за кордон, робили конкретні кроки для цього. Також повідомляється, що 6% опитаних вагаються з відповіддю.

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Найбільше охочих виїхати за кордон з метою тривалого перебування планують потрапити до Польщі (36%). До Чехії хочуть виїхати 12% опитаних, до Німеччини – 11%, Росії – 7%, США – 6%, Італії – 5%, Канади – 3%, Угорщини і Франції – по 2%, Ізраїлю – 1%.

Зазначається, що серед чоловіків майже втричі більше тих, хто збирається виїхати за кордон. Різниця між чоловіками (11%) та жінками (4%) становить 7%.

Також повідомляється, що люди з вищою освітою охочіше розглядають питання виїзду за кордон з метою тривалого перебування (10% опитаних). Серед людей з повною середньою, середньою спеціальною освітою таких 7% і 6% відповідно. А серед людей з освітою не вище неповної середньої таких всього 2%.

Найбільше українців, охочих виїхати за кордон, є серед молодих людей. Так, серед опитаних у віці 18-29 років таких 15%, у віці 30-44 роки – 10%, у віці 45-59 років – 6%, а також 0% серед людей у віці 60 років і старше.

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Щодо регіонів, то більше людей збираються виїхати із заходу країни (11%). У центральному, південному та східному регіонах цей показник становить 6%. Найменше тих, хто збирається виїхати, є на Донбасі (2%).