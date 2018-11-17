00:29
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Сколько украинцев получают социальную помощь: в Минсоцполитики рассказали детали

      35 Читати новину українською
      В Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев получают социальную помощь
      В Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев получают социальную помощь / Фото из открытых источников

      Около 44% украинцев получают государственную помощь, еще около 5 миллионов домохозяйств получают субсидии. При этом многие, кто надеются получить субсидию, не выдерживают проверки деклараций.

      Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает "Радио Свобода".

      Читайте также: Украинские семьи теперь могут выбирать между льготой и субсидией

      Так, Рева отмечает, что примерно 44% людей получают те или иные виды государственной социальной помощи. Также около 5 миллионов домохозяйств в Украине получают субсидии.

      Уже на сегодня около 5 миллионов домохозяйств получают субсидию. Еще миллион 900 тысяч – мы посмотрим, сколько из них придет, как они задекларируют свои доходы и так далее,
      – сказал он.

      Министр подчеркивает, что пока нет оснований говорить о лишении кого-то субсидии. По его словам, "кое-кто за субсидией еще просто не обратился".

      Как отметил министр, немало тех, кто претендует на субсидию, не выдерживают проверки деклараций.

      "923 тысячи домохозяйств из 6 миллионов 900 тысяч декларировали отсутствие доходов. А когда начинаются выборочные проверки, выясняется, что часть этих людей, конечно, не все, покупают дорогие автомобили, покупают квартиры, покупают дома", – рассказал Рева.

      К слову, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что может не подписать бюджет-2019, если правительство не усовершенствует систему субсидий и не обеспечит ими тех граждан, "которые в них реально нуждаются".

      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Субсидии Министерство социальной политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 17 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 17 ноября: Садовый и аудиозапись о Гандзюк, Армянская церковь и Украина
      17 ноября , 23:25 Главные новости 17 ноября: Садовый и аудиозапись о Гандзюк, Армянская церковь и Украина
      63
      Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      17 ноября , 22:00 Ідіоти скрізь, або Зрозумій ближнього свого по Еріксону
      Наталія Лебідь 310
      Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      17 ноября , 19:00 Какими стали похороны в Луганске после оккупации
      Ольга Черненко 1570
      Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      17 ноября , 18:00 Як путінський олігарх Фукс веде розкішний бізнес в Україні: скандальні деталі
      Крістіна Бердинських 251
      Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      17 ноября , 17:00 Як зміна місця сидіння п'ятої точки різко змінює політичну позицію
      Віталій Шабунін 158
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук