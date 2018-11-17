Сколько украинцев получают социальную помощь: в Минсоцполитики рассказали детали

Около 44% украинцев получают государственную помощь, еще около 5 миллионов домохозяйств получают субсидии. При этом многие, кто надеются получить субсидию, не выдерживают проверки деклараций.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает "Радио Свобода".

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Так, Рева отмечает, что примерно 44% людей получают те или иные виды государственной социальной помощи. Также около 5 миллионов домохозяйств в Украине получают субсидии.

Уже на сегодня около 5 миллионов домохозяйств получают субсидию. Еще миллион 900 тысяч – мы посмотрим, сколько из них придет, как они задекларируют свои доходы и так далее,

– сказал он.

Министр подчеркивает, что пока нет оснований говорить о лишении кого-то субсидии. По его словам, "кое-кто за субсидией еще просто не обратился".

Как отметил министр, немало тех, кто претендует на субсидию, не выдерживают проверки деклараций.

"923 тысячи домохозяйств из 6 миллионов 900 тысяч декларировали отсутствие доходов. А когда начинаются выборочные проверки, выясняется, что часть этих людей, конечно, не все, покупают дорогие автомобили, покупают квартиры, покупают дома", – рассказал Рева.

К слову, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что может не подписать бюджет-2019, если правительство не усовершенствует систему субсидий и не обеспечит ими тех граждан, "которые в них реально нуждаются".