Порошенко назвал условие, при котором не подпишет бюджет-2019

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что может не подписать бюджет-2019, если правительство не усовершенствует систему субсидий и не обеспечит ими тех граждан, "которые в них реально нуждаются".

Об этом глава государства сказал во время заседания Совета регионального развития.

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По его словам, правительство повысило тарифы на газ, поскольку Украине для стабильности и развития экономики нужен транш Международного валютного фонда.

Также президент добавил, что поставил перед правительством требование усовершенствовать и расширить программу субсидий и на 100% обеспечить ими всех, для кого рост тарифов стал критическим.

Обеспечение субсидиями – мое главное требование к бюджету на 2019 год. И если его не учтут при подготовке государственного бюджета ко второму чтению, то сделаю то, чего еще никогда не делал – просто не подпишу бюджет,

– заявил Порошенко.

Поставив Уряду вимогу захистити людей, удосконалити й розширити програму субсидій, збільшити кошти на її виконання. Аби від зростання тарифів не постраждала жодна бідна людина, для кого це підвищення є критичним. На 100% забезпечити субсидіями тих, хто їх реально потребує. — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 листопада 2018 р.

Напомним, 19 октября Кабмин сообщил, что принял решение о повышении цены на газ для бытовых потребителей. С 1 ноября 1000 кубометров газа будут стоить 8550 гривен вместо 6900.