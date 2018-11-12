Порошенко назвал условие, при котором не подпишет бюджет-2019
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что может не подписать бюджет-2019, если правительство не усовершенствует систему субсидий и не обеспечит ими тех граждан, "которые в них реально нуждаются".
Об этом глава государства сказал во время заседания Совета регионального развития.
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По его словам, правительство повысило тарифы на газ, поскольку Украине для стабильности и развития экономики нужен транш Международного валютного фонда.
Также президент добавил, что поставил перед правительством требование усовершенствовать и расширить программу субсидий и на 100% обеспечить ими всех, для кого рост тарифов стал критическим.
Обеспечение субсидиями – мое главное требование к бюджету на 2019 год. И если его не учтут при подготовке государственного бюджета ко второму чтению, то сделаю то, чего еще никогда не делал – просто не подпишу бюджет,
– заявил Порошенко.
Напомним, 19 октября Кабмин сообщил, что принял решение о повышении цены на газ для бытовых потребителей. С 1 ноября 1000 кубометров газа будут стоить 8550 гривен вместо 6900.