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      Порошенко назвал условие, при котором не подпишет бюджет-2019

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      Порошенко заявил, что может не подписать бюджет-2019
      Порошенко заявил, что может не подписать бюджет-2019 / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко заявил, что может не подписать бюджет-2019, если правительство не усовершенствует систему субсидий и не обеспечит ими тех граждан, "которые в них реально нуждаются".

      Об этом глава государства сказал во время заседания Совета регионального развития.

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      По его словам, правительство повысило тарифы на газ, поскольку Украине для стабильности и развития экономики нужен транш Международного валютного фонда.

      Также президент добавил, что поставил перед правительством требование усовершенствовать и расширить программу субсидий и на 100% обеспечить ими всех, для кого рост тарифов стал критическим.

      Обеспечение субсидиями – мое главное требование к бюджету на 2019 год. И если его не учтут при подготовке государственного бюджета ко второму чтению, то сделаю то, чего еще никогда не делал – просто не подпишу бюджет,
      – заявил Порошенко.

      Напомним, 19 октября Кабмин сообщил, что принял решение о повышении цены на газ для бытовых потребителей. С 1 ноября 1000 кубометров газа будут стоить 8550 гривен вместо 6900.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Бюджет-2019 Субсидии Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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