Порошенко назвав умову, за якої не підпише бюджет-2019
Президент України Петро Порошенко заявив, що може не підписати бюджет-2019, якщо уряд не вдосконалить систему субсидій і не забезпечить ними тих громадян, "які їх реально потребують".
Про це глава держави сказав під час засідання Ради регіонального розвитку.
Читайте також: Рада прийняла держбюджет-2019: куди підуть гроші українців
За його словами, уряд підвищив тарифи на газ, оскільки Україні для стабільності і розвитку економіки потрібен транш Міжнародного валютного фонду.
Також президент додав, що поставив перед урядом вимогу вдосконалити й розширити програму субсидій і на 100% забезпечити ними усіх, для кого зростання тарифів стало критичним.
Забезпечення субсидіями – моя головна вимога до бюджету на 2019 рік. І якщо її не врахують при підготовці державного кошторису до другого читання, то зроблю те, чого ще ніколи не робив – просто не підпишу бюджет,
– заявив Порошенко.
Нагадаємо, 19 жовтня Кабмін повідомив, що прийняв рішення про підвищення ціни на газ для побутових споживачів. З 1 листопада 1000 кубометрів газу коштуватиме 8550 гривень замість 6900.