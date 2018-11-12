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      Порошенко назвав умову, за якої не підпише бюджет-2019

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      Порошенко заявив, що може не підписати бюджет-2019
      Порошенко заявив, що може не підписати бюджет-2019 / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко заявив, що може не підписати бюджет-2019, якщо уряд не вдосконалить систему субсидій і не забезпечить ними тих громадян, "які їх реально потребують".

      Про це глава держави сказав під час засідання Ради регіонального розвитку.

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      За його словами, уряд підвищив тарифи на газ, оскільки Україні для стабільності і розвитку економіки потрібен транш Міжнародного валютного фонду.

      Також президент додав, що поставив перед урядом вимогу вдосконалити й розширити програму субсидій і на 100% забезпечити ними усіх, для кого зростання тарифів стало критичним.

      Забезпечення субсидіями – моя головна вимога до бюджету на 2019 рік. І якщо її не врахують при підготовці державного кошторису до другого читання, то зроблю те, чого ще ніколи не робив – просто не підпишу бюджет,
      – заявив Порошенко.

      Нагадаємо, 19 жовтня Кабмін повідомив, що прийняв рішення про підвищення ціни на газ для побутових споживачів. З 1 листопада 1000 кубометрів газу коштуватиме 8550 гривень замість 6900.

       

       

      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Субсидії Бюджет-2019
      Джерело: 24 Канал
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