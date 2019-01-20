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      Сколько украинцев получают зарплаты в конвертах: информация от ГФС

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      Сколько украинцев получают зарплаты в конвертах
      Сколько украинцев получают зарплаты в конвертах / 24 канал

      Сегодня на каждом втором предприятии в Украине "зарплаты в конвертах" получает половина и более работников, заявил заместитель председателя Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов.

      Об этом сообщает "Обозреватель".

      "Есть яркая статистика с нашей стороны. Каждая вторая проверка по вопросам официального трудоустройства заканчивается с результатом. На каждом втором предприятии – это 50% или больше – мы обнаруживаем неофициальных работников", – рассказал представитель ГФС.

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      Бамбизов убеждает, что государство планирует усилить борьбу с неофициальными зарплатами.

      Он также рассказал, что в течение осени и в декабре 2018 года в Украине легально трудоустроили 500 тысяч человек. За весь прошлый год эта цифра составляла около 600 тысяч. Так, за последние три месяца 2018 года было официально трудоустроено 82% от числа трудоустроенных в течение года.

      Что такое "зарплаты в конвертах" или "черные зарплаты"? Зарплаты, которые получают неофициально трудоустроенные рабочие. Кроме того, существует вариант таких зарплат, когда человек работает официально, но официальной зарплатой есть только часть ее выплат на работе, другая же часть – это и будет "зарплата в конверте".

      Такие зарплаты, прежде всего, являются плохими для работников, ведь это жизнь без каких-либо социальных гарантий, а старики лишаются пенсий, больные – больничных, безработные – финансовой помощи. Если человека завтра без каких-либо оснований уволят с работы, то он даже не сможет подать в суд.

      Теги: Новости Украины Государственная фискальная служба Деньги Работа Минимальная зарплата
      Источник: 24 Канал
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