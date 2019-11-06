Сколько украинцев пользуются авиатранспортом: исследование
Киевский международный институт социологии провел всеукраинское исследование об отношении граждан к авиационным перевозкам. Согласно исследованию, в течение 18 месяцев до сентября 2019 года менее 10% украинцев пользовались авиатранспортом.
Результаты социологического исследования опубликованы на сайте КМИС.
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Сколько украинцев покупали авиабилеты в последние полтора года:
- в общем пользовались авиатранспортом 9,6% опрошенных;
- покупали билеты с международным сообщением 7,1%;
- покупали билеты с сообщением в пределах Украины 1,6%;
- покупали билеты и с международным сообщением, и в пределах Украины 0,9%.
При этом, согласно исследованию, жители Запада и Центра Украины покупают авиабилеты значительно чаще, чем жители Юга и Востока страны.
На что украинцы прежде всего обращают внимание при покупке билетов и выборе авиаперевозчика:
- низкие цены – 31,4%;
- высокий уровень обслуживания авиакомпанией – 10,8%;
- пунктуальность авиакомпании – 7,5%;
- другое – 2,8%;
- затруднились ответить – 47,5%.
Самые пунктуальные авиаперевозчики на украинском рынке / инфографика 24 канала