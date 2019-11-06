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      Сколько украинцев пользуются авиатранспортом: исследование

      11 Читати новину українською
      Лишь 9,6% украинцев пользуются авиатранспортом
      Лишь 9,6% украинцев пользуются авиатранспортом / ukrinform.ua

      Киевский международный институт социологии провел всеукраинское исследование об отношении граждан к авиационным перевозкам. Согласно исследованию, в течение 18 месяцев до сентября 2019 года менее 10% украинцев пользовались авиатранспортом.

      Результаты социологического исследования опубликованы на сайте КМИС.

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      Сколько украинцев покупали авиабилеты в последние полтора года:

      • в общем пользовались авиатранспортом 9,6% опрошенных;
      • покупали билеты с международным сообщением 7,1%;
      • покупали билеты с сообщением в пределах Украины 1,6%;
      • покупали билеты и с международным сообщением, и в пределах Украины 0,9%.

      При этом, согласно исследованию, жители Запада и Центра Украины покупают авиабилеты значительно чаще, чем жители Юга и Востока страны.

      На что украинцы прежде всего обращают внимание при покупке билетов и выборе авиаперевозчика:

      • низкие цены – 31,4%;
      • высокий уровень обслуживания авиакомпанией – 10,8%;
      • пунктуальность авиакомпании – 7,5%;
      • другое – 2,8%;
      • затруднились ответить – 47,5%.

      найпунктуальніші авіаперевізники в Україні
      Самые пунктуальные авиаперевозчики на украинском рынке / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Социологическое исследование исследования Путешествия авиация
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