Сколько украинцев пользуются авиатранспортом: исследование

Киевский международный институт социологии провел всеукраинское исследование об отношении граждан к авиационным перевозкам. Согласно исследованию, в течение 18 месяцев до сентября 2019 года менее 10% украинцев пользовались авиатранспортом.

Результаты социологического исследования опубликованы на сайте КМИС.

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Сколько украинцев покупали авиабилеты в последние полтора года:

в общем пользовались авиатранспортом 9,6% опрошенных;

покупали билеты с международным сообщением 7,1%;

покупали билеты с сообщением в пределах Украины 1,6%;

покупали билеты и с международным сообщением, и в пределах Украины 0,9%.

При этом, согласно исследованию, жители Запада и Центра Украины покупают авиабилеты значительно чаще, чем жители Юга и Востока страны.

На что украинцы прежде всего обращают внимание при покупке билетов и выборе авиаперевозчика:

низкие цены – 31,4%;

высокий уровень обслуживания авиакомпанией – 10,8%;

пунктуальность авиакомпании – 7,5%;

другое – 2,8%;

затруднились ответить – 47,5%.



Самые пунктуальные авиаперевозчики на украинском рынке / инфографика 24 канала