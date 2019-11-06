Скільки українців користуються авіатранспортом: дослідження
Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське дослідження щодо ставлення громадян до авіаційних перевезень. Згідно з дослідженням, протягом 18 місяців до вересня 2019 року менше як 10% українців користувалися авіатранспортом.
Результати соціологічного дослідження опубліковані на сайті КМІС.
Цікаво: Я вперше таке пережив, – Дзідзьо розповів про авіапригоду у Відні
Скільки українців купували авіаквитки протягом останніх півтора року:
- загалом користувалися авіатранспортом 9,6% опитаних;
- купували квитки з міжнародним сполученням 7,1%;
- купували квитки зі сполученням у межах України 1,6%;
- купували квитки і з міжнародним сполученням, і у межах України 0,9%.
При цьому, згідно з дослідженням, мешканці Заходу і Центру України купують авіаквитки значно частіше, ніж жителі Півдня і Сходу країни.
На що українці найперше звертають увагу при купівлі квитків і виборі авіаперевізника:
- низькі ціни – 31,4%;
- високий рівень обслуговування авіакомпанією – 10,8%;
- пунктуальність авіакомпанії – 7,5%;
- інше – 2,8%;
- важко відповісти – 47,5%.
Найпунктуальніші авіаперевізники на українському ринку / ніфографіка 24 каналу