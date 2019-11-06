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      Скільки українців користуються авіатранспортом: дослідження

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      Лише 9,6% українців користуються авіатранспортом
      Лише 9,6% українців користуються авіатранспортом / ukrinform.ua

      Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське дослідження щодо ставлення громадян до авіаційних перевезень. Згідно з дослідженням, протягом 18 місяців до вересня 2019 року менше як 10% українців користувалися авіатранспортом.

      Результати соціологічного дослідження опубліковані на сайті КМІС.

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      Скільки українців купували авіаквитки протягом останніх півтора року:

      • загалом користувалися авіатранспортом 9,6% опитаних;
      • купували квитки з міжнародним сполученням 7,1%;
      • купували квитки зі сполученням у межах України 1,6%;
      • купували квитки і з міжнародним сполученням, і у межах України 0,9%.

      При цьому, згідно з дослідженням, мешканці Заходу і Центру України купують авіаквитки значно частіше, ніж жителі Півдня і Сходу країни.

      На що українці найперше звертають увагу при купівлі квитків і виборі авіаперевізника:

      • низькі ціни – 31,4%;
      • високий рівень обслуговування авіакомпанією – 10,8%;
      • пунктуальність авіакомпанії – 7,5%;
      • інше – 2,8%;
      • важко відповісти – 47,5%.

      найпунктуальніші авіаперевізники в Україні
      Найпунктуальніші авіаперевізники на українському ринку / ніфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України авіація Подорожі дослідження Соціологічне дослідження
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