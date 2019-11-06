Скільки українців користуються авіатранспортом: дослідження

Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське дослідження щодо ставлення громадян до авіаційних перевезень. Згідно з дослідженням, протягом 18 місяців до вересня 2019 року менше як 10% українців користувалися авіатранспортом.

Результати соціологічного дослідження опубліковані на сайті КМІС.

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Скільки українців купували авіаквитки протягом останніх півтора року:

загалом користувалися авіатранспортом 9,6% опитаних;

купували квитки з міжнародним сполученням 7,1%;

купували квитки зі сполученням у межах України 1,6%;

купували квитки і з міжнародним сполученням, і у межах України 0,9%.

При цьому, згідно з дослідженням, мешканці Заходу і Центру України купують авіаквитки значно частіше, ніж жителі Півдня і Сходу країни.

На що українці найперше звертають увагу при купівлі квитків і виборі авіаперевізника:

низькі ціни – 31,4%;

високий рівень обслуговування авіакомпанією – 10,8%;

пунктуальність авіакомпанії – 7,5%;

інше – 2,8%;

важко відповісти – 47,5%.



Найпунктуальніші авіаперевізники на українському ринку / ніфографіка 24 каналу