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Сколько украинцев составляют завещания: назвали цифру

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Украинцы редко вкладывают завещания
Украинцы редко вкладывают завещания / Фото из открытых источников

Только 20 процентов украинцев составляют завещания – это преимущественно люди, которые боятся, что их имущество отойдет государству.

Об этом в Facebook написал руководитель Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко.

"Это либо люди, которые боятся, что "имущество после смерти отойдет государству", или лица, которые в своей жизни уже имели проблемы с наследованием по закону. Последние 80% завещание не сдают и рассчитывают на порядочность родственников", – пояснил он .

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Также он опубликовал инфографику с объяснением, как правильно оформить завещание

 

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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