Скільки українців складають заповіти: назвали цифру

Тільки 20 відсотків українців складають заповіти – це переважно люди, які бояться,що їхнє майно відійде державі.

Про це у Facebook написав керівник Головного територіального управління юстиції в місті Києві Станіслав Куценко.

"Це або особи похилого віку, які бояться, що "майно після смерті відійде державі", або особи, які в своєму житті вже мали проблеми зі спадкуванням за законом. Останні 80% заповіт не складають та розраховують на порядність родичів", – пояснив він.

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Також він опублікував інфографіку з поясненням, як правильно оформити заповіт.