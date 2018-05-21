Скільки українців складають заповіти: назвали цифру
Тільки 20 відсотків українців складають заповіти – це переважно люди, які бояться,що їхнє майно відійде державі.
Про це у Facebook написав керівник Головного територіального управління юстиції в місті Києві Станіслав Куценко.
"Це або особи похилого віку, які бояться, що "майно після смерті відійде державі", або особи, які в своєму житті вже мали проблеми зі спадкуванням за законом. Останні 80% заповіт не складають та розраховують на порядність родичів", – пояснив він.
Читайте також: Про що ми думаємо перед смертю?
Також він опублікував інфографіку з поясненням, як правильно оформити заповіт.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі