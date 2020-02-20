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      Сколько украинцев в 2019 году родились в Польше: статистика

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      В 2019 году в Польше родились 2 тысячи 992 украинцев / ukrinform.ua

      Украинские дипломатические службы в Польше за 2019 год выдали 2 тысячи 992 справки о регистрации новорожденных гражданами Украины. За год количество таких выданных документов выросло сразу на 35%.

      В 2018 году таких документов было зарегистрировано 1 тысяча 961. Об этом "Укринформу" сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

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      В это же время ощутимо возросла и смертность украинцев в Польше – на 15%. В 2019 году было оформлено 619 справок о репатриации украинцев домой. За год до этого – 529.

      Впрочем важно, что 2 тысячи 992 справки – это только количество рожденных украинцев, которые получили гражданство Украины. Общее количество может быть значительно выше.

      Почему количество родившихся украинцев в Польше может быть выше?
      По международному праву, традиционно новорожденные имеют право на получение гражданства по праву крови или земли. Другими словами, право на такое же гражданство, как у родителей, или той страны, где они родились.

      Таким образом украинцы, которые родили детей в Польше, могли выбрать для них польское гражданство. Поэтому 2 тысячи 992 – это лишь число новорожденных детей, которые в Польше получили украинские свидетельства о рождении.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Заробитчане Дети и несовершеннолетние Новости Польши
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