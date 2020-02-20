Сколько украинцев в 2019 году родились в Польше: статистика

Украинские дипломатические службы в Польше за 2019 год выдали 2 тысячи 992 справки о регистрации новорожденных гражданами Украины. За год количество таких выданных документов выросло сразу на 35%.

В 2018 году таких документов было зарегистрировано 1 тысяча 961. Об этом "Укринформу" сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

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В это же время ощутимо возросла и смертность украинцев в Польше – на 15%. В 2019 году было оформлено 619 справок о репатриации украинцев домой. За год до этого – 529.

Впрочем важно, что 2 тысячи 992 справки – это только количество рожденных украинцев, которые получили гражданство Украины. Общее количество может быть значительно выше.

Почему количество родившихся украинцев в Польше может быть выше?

По международному праву, традиционно новорожденные имеют право на получение гражданства по праву крови или земли. Другими словами, право на такое же гражданство, как у родителей, или той страны, где они родились.



Таким образом украинцы, которые родили детей в Польше, могли выбрать для них польское гражданство. Поэтому 2 тысячи 992 – это лишь число новорожденных детей, которые в Польше получили украинские свидетельства о рождении.