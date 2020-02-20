Скільки українців у 2019 році народилися в Польщі: статистика

Українські дипломатичні служби у Польщі за 2019 рік видали 2 тисячі 992 довідки про реєстрацію новонароджених громадянами України. За рік кількість таких виданих документів зросла одразу на 35%.

У 2018 році таких документів було зареєстровано 1 тисяча 961. Про це "Укрінформу" повідомила керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса.

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У цей же час відчутно зросла і смертність українців у Польщі – на 15%. У 2019 році було оформлено 619 довідок про репатріацію українців додому. За рік до того – 529.

Втім важливо, що 2 тисячі 992 довідки – це лише кількість народжених українців, які отримали громадянство України. Загальна кількість може бути значно вищою.

Чому кількість народжених українців у Польщі може бути вищою?За міжнародним правом, традиційно новонароджені мають право на отримання громадянства за правом крові або землі. Іншими словами, право на таке ж громадянство, як у батьків, або тієї країни, де вони народилися.



Таким чином українці, які народили дітей у Польщі, могли обрати для них польське громадянство. Відтак 2 тисячі 992 – це лише число новонароджених дітей, які у Польщі отримали українські свідотства про народження.