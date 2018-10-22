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      Сколько украинцев верят в возвращение Крыма: данные опроса

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      Сколько украинцев верят в возвращение Крыма
      Сколько украинцев верят в возвращение Крыма / weloveua.com

      Почти половина украинцев – 48% – считают реальным возвращение украинского контроля над Крымом, 36% – не верят в такую возможность.

      Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова.

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      Также подавляющее большинство (69%) населения Украины считает, что Крым должен и дальше оставаться частью Украины, и этот процент является неизменным по сравнению с маем 2016.

      Больше всего в возвращение Крыма верят жители запада (65%) и центра страны (54%), не верят жители востока и юга (по 51%).

      Поддерживают существование Крыма как отдельного государственного образования 12% (столько же, как и в 2016 году), а принадлежность к России признают 4% (в 2016 году – 7%).

      Большинство населения Украины (66%) считают неприемлемым предложение "обменять" Крым на Донбасс, то есть, признать аннексированный Крым российским в обмен на уход России с оккупированных территорий Донбасса. Поддерживают такой "обмен" 16%,
      – говорится в исследовании.

      Наиболее категорично настроены против подобного варианта установления мира на западе (81%) и в центре (77%).

      Опрос проходил с 16 по 22 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

      Напомним, 52% опрошенных украинцев выражают готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках.

      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма социологическое исследование
      Источник: 24 Канал
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