Сколько украинцев верят в возвращение Крыма: данные опроса

Почти половина украинцев – 48% – считают реальным возвращение украинского контроля над Крымом, 36% – не верят в такую возможность.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Читайте также: Сколько военных в США верят в возможность войны с Россией: результаты исследования

Также подавляющее большинство (69%) населения Украины считает, что Крым должен и дальше оставаться частью Украины, и этот процент является неизменным по сравнению с маем 2016.

Больше всего в возвращение Крыма верят жители запада (65%) и центра страны (54%), не верят жители востока и юга (по 51%).

Поддерживают существование Крыма как отдельного государственного образования 12% (столько же, как и в 2016 году), а принадлежность к России признают 4% (в 2016 году – 7%).

Большинство населения Украины (66%) считают неприемлемым предложение "обменять" Крым на Донбасс, то есть, признать аннексированный Крым российским в обмен на уход России с оккупированных территорий Донбасса. Поддерживают такой "обмен" 16%,

– говорится в исследовании.

Наиболее категорично настроены против подобного варианта установления мира на западе (81%) и в центре (77%).

Опрос проходил с 16 по 22 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, 52% опрошенных украинцев выражают готовность в случае возникновения соответствующей угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках.