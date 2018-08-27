Сколько украинцев живут и работают в Польше: посол озвучил цифру

Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявляет, что в Польше проживает и работает более одного миллиона украинцев.

Об этом он сообщил во время заседания пресс-клуба МИД в рамках ежегодного совещания послов Украины в иностранных государствах, сообщает "Радио Свобода".

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"Сейчас в Польше проживает, работает более миллиона украинцев. Точных данных нет", – отметил посол.

По его словам, информация, которая существует, основывается на количестве выданных национальных виз, разрешений на работу или вида на жительство.

Точно могу сказать, что количество украинцев, которые приходят в наши консульские учреждения, выросло в несколько, в десятки раз,

– отметил Дещица.

Посол подчеркнул, что украинские работники в Польше осуществляют такие денежные манипуляции: платят деньги в польскую казну, налоги – в пенсионный фонд Польши, а также часть денег переводят в Украину. Также посол добавил, что по его данным "карту" поляка в Польше получили примерно 200 тысяч украинцев, однако, отметил, что точные данные нужно уточнять у польской стороны.

Напомним, три четверти украинских гастарбайтеров в Польше получают менее 2,5 тысячи злотых в месяц, что примерно равно 675 долларам или 19 тысячам гривен. Как передает ТСН со ссылкой на компанию по трудоустройству Personnel Service, 45% украинцев зарабатывают более 3 тысяч злотых, то есть более 810 долларов или 22 600 гривен.