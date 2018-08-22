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Сколько фирм в Польше нанимают работников из Украины: ошеломляющие цифры

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У каждой пятой польской фирмы в штате есть работники из Украины
У каждой пятой польской фирмы в штате есть работники из Украины / Фото из открытых источников

У каждой пятой польской фирмы в штате есть работники из Украины. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Барометр трудовой миграции", которое подготовила рекрутинговая компания Personnel Service, Государственная служба занятости Украины и организация "Работодатели Польши".

Об этом сообщает RMF24.

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Если сравнивать результаты с началом 2018 года, то количество польских фирм, которые нанимают украинцев, выросло на 10%. Наибольшее количество работников из Украины в фирмах туристической отрасли, в частности, гостиничной. Также лидируют такие отрасли, как сельское хозяйство и переработка.

Чаще всего украинцев нанимают крупные польские компании. Из них 40% декларируют наем работников из-за восточной границы. У предприятий средних размеров этот показатель составляет 29%, в малых – 18%. По наращиванию найма украинцев именно небольшие фирмы увеличили этот показатель – с 9 до 18%.

В начале года правительство сделало первые шаги в направлении положительных изменений в миграционной политике. Введен среди других новый вид разрешения на сезонную работу, который оказался замечательной идеей. По данным Министерства по делам семьи, труда и социальной политики, только в первой половине 2018 было подано 157 тыс. таких заявлений. Однако, учитывая масштабы явления украинской иммиграции, дальнейшие изменения необходимы",
– отметил генеральный директор Personnel Service Кшиштоф Инглот.

Средняя зарплата украинцев в Польше сейчас составляет от 2,500 до 3500 злотых, а это 580 – 815 евро.

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В частности, больше всего польские работодатели и сами украинские работники ожидают увеличения срока легальной работы в стране.

Теги: Новости Украины Деньги Новости Польши Иммигранты
Источник: 24 Канал
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