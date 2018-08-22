16:14
22 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
23°C 14°C
  • четвер
    23°C 11°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда керує картонним роботом. Жириновський дає уроки англійської
Вєсті Кремля
21:16, 21 серпня
Вєсті.UA. Поплавський подався в лікарі. Медіаімперія Медведчука
Вєсті.UA
21:02, 21 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки фірм у Польщі наймають працівників з України: приголомшливі цифри

546 Читать новость на русском
Кожна п’ята польська фірма має у своєму штаті працівників з України
Кожна п’ята польська фірма має у своєму штаті працівників з України / Фото з відкритих джерел

Кожна п’ята польська фірма має у своєму штаті працівників з України. Про це свідчать результати дослідження "Барометр трудової міграції", який підготували рекрутингова компанія Personnel Service, Державна служба зайнятості України та організація "Роботодавці Польщі".

Про це повідомляє RMF24.

Читайте також: Чому трудова міграція є катастрофічною загрозою для України: думка експерта

Якщо порівнювати результати з початком 2018 року, то кількість польських фірм, які наймають українців, зросла на 10%. Найбільша кількість працівників з України – у фірмах туристичної галузі, зокрема, готельній. Також лідирують такі галузі як сільське господаоство та переробка.

Найчастіше українців наймають великі польські компанії. З них 40 %  декларують найм працівників з-за східного кордону. У підприємства середніх розмірів цей показник складає 29 %, в малих – 18 %. Щодо нарощення найму українців, саме невеликі фірми збільшили цей показник – з 9 до 18 %.

На початку року уряд зробив перші кроки у напрямку позитивних змін у міграційній політиці. Введено серед інших новий вид дозволу на сезонну роботу, який виявився чудовою ідеєю. За даними Міністерства у справах сім'ї, праці і соціальної політики, тільки в першій половині 2018 року було подано 157 тис. таких заяв. Однак, з огляду на масштаби явища української імміграції, подальші зміни необхідні",
– зазначив  генеральний директор Personnel Service Кшиштоф Інглот.

Середня зарплата українців у Польщі наразі становить від 2,5 до 3,5 тисяч злотих, а це 580 – 815 євро.

Читайте також: Україна втрачає фахівців у високоприбуткових секторах економіки і позиції на світових ринках

Зокрема, найбільше, польські працедавці і самі українські працівники очікують на збільшення терміну легальної праці в країні.

Теги: Новини України Гроші Іммігранти Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Бунт у "ДНР": особиста охорона хоче втекти від Захарченка
сьогодні, 15:02 Бунт у "ДНР": особиста охорона хоче втекти від Захарченка
Олексій Чибісов
Невыученные уроки: почему Украина не среагировала на российско-грузинскую войну
сьогодні, 13:00 Невыученные уроки: почему Украина не среагировала на российско-грузинскую войну
Павло Казарін
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
сьогодні, 11:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Военный парад – это карго-культ по совку, или Почему его не стоит проводить в Киеве
сьогодні, 12:02 Военный парад – это карго-культ по совку, или Почему его не стоит проводить в Киеве
Ілля Кенігштейн
Останні дні Сонячної системи, або Як "помиратиме" Земля
сьогодні, 11:03 Останні дні Сонячної системи, або Як "помиратиме" Земля
Борис Немировський
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
В УПЛ пояснили, чому досі не змінили назви Дніпропетровська і Кіровограда
 22 липня 2016 , 13:19
Динамо віддало форварда в оренду
 2 серпня , 21:42
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук