Скільки фірм у Польщі наймають працівників з України: приголомшливі цифри

Кожна п’ята польська фірма має у своєму штаті працівників з України. Про це свідчать результати дослідження "Барометр трудової міграції", який підготували рекрутингова компанія Personnel Service, Державна служба зайнятості України та організація "Роботодавці Польщі".

Про це повідомляє RMF24.

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Якщо порівнювати результати з початком 2018 року, то кількість польських фірм, які наймають українців, зросла на 10%. Найбільша кількість працівників з України – у фірмах туристичної галузі, зокрема, готельній. Також лідирують такі галузі як сільське господаоство та переробка.

Найчастіше українців наймають великі польські компанії. З них 40 % декларують найм працівників з-за східного кордону. У підприємства середніх розмірів цей показник складає 29 %, в малих – 18 %. Щодо нарощення найму українців, саме невеликі фірми збільшили цей показник – з 9 до 18 %.

На початку року уряд зробив перші кроки у напрямку позитивних змін у міграційній політиці. Введено серед інших новий вид дозволу на сезонну роботу, який виявився чудовою ідеєю. За даними Міністерства у справах сім'ї, праці і соціальної політики, тільки в першій половині 2018 року було подано 157 тис. таких заяв. Однак, з огляду на масштаби явища української імміграції, подальші зміни необхідні",

– зазначив генеральний директор Personnel Service Кшиштоф Інглот.

Середня зарплата українців у Польщі наразі становить від 2,5 до 3,5 тисяч злотих, а це 580 – 815 євро.

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Зокрема, найбільше, польські працедавці і самі українські працівники очікують на збільшення терміну легальної праці в країні.