Сколько украинцы задолжали за коммуналку: цифра впечатляет

В Государственной службе статистики подсчитали, сколько граждане Украины задолжали за коммунальные услуги.

Как говорится на сайте Госстата, в феврале 2018 года задолженность населения за коммунальные услуги выросла на 12% и теперь составляет почти 37 миллиардов гривен.

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По данным Госстата, в этой сумме не учтена задолженность за электроэнергию.

Всего в феврале этого года украинцы заплатили 75,3% от начисленной суммы коммунальных платежей и этот показатель составил 10,3 миллиарда гривен.

Наиболее добросовестными оказались жители Хмельницкой области, среди которых за коммунальные рассчиталось почти 94% потребителей.

Для сравнения в Киеве за коммуналку в феврале не заплатили 10,2% жителей.

Наименее добросовестно за коммунальные услуги рассчитываются на Закарпатье. Там за февраль не оплатили почти половины потребленных ресурсов.

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К слову, с началом апреля и повышением среднесуточной температуры воздуха за окном во многих городах Украины отключают центральное отопление.