Скільки українці заборгували за комуналку: цифра вражає

У Державній службі статистики підрахували, скільки громадяни України заборгували за комунальні послуги.

Як йдеться на сайті Держстату, у лютому 2018 року заборгованість населення за комунальні послуги зросла на 12% і тепер становить майже 37 мільярдів гривень.

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За даними Держстату, у цій сумі не врахована заборгованість за електроенергію.

Загалом у лютому цього року українці сплатили 75,3% від нарахованої суми комунальних платежів і цей показник становив 10,3 мільярда гривень.

Найбільш сумлінними виявились мешканці Хмельницької області, серед яких за компослуги розрахувалось майже 94% споживачів.

Для порівняння у Києві за комуналку у лютому не заплатили 10,2% жителів.

Найменш сумлінно за комунальні послуги розраховуються на Закарпатті. Там за лютий не оплатили майже половини від спожитих ресурсів.

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До слова, з початком квітня і підвищенням середньодобової температури повітря за вікном у багатьох містах України відключають центральне опалення.