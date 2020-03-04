Сколько украинцы зарабатывают за час работы в различных областях: статистика
Государственная служба статистики подсчитала, что в четвертом квартале 2019 года украинцы за час работы в среднем зарабатывали 75 гривен и 36 копеек. Уже традиционно самая высокая зарплата в Киеве – 110 гривен 36 копеек.
В остальных регионах Украины показатели ниже чем 85 гривен за час, говорится в отчете Госкомстата.
Интересно: Средняя зарплата украинцев за месяц резко опустилась: цифры и детали
В каких регионах украинцы больше всего зарабатывают за час
- Киев – 110 гривен 36 копеек;
- Донецкая область – 84 гривны 30 копеек;
- Киевская область – 79 гривен 87 копеек;
- Днепропетровская область – 76 гривен 16 копеек;
- Запорожская область – 74 гривны 94 копейки;
- Николаевская область – 73 гривны 11 копеек;
- Полтавская область – 69 гривен 61 копейка;
- Закарпатская область – 69 гривен 57 копеек;
- Ровненская область – 68 гривен 90 копеек;
- Винницкая область – 67 гривен 46 копеек;
- Одесская область – 66 гривен 32 копейки;
- Львовская область – 66 гривен 29 копеек;
- Луганская область – 66 гривен 26 копеек;
- Ивано-Франковская область – 65 гривен 13 копеек;
- Хмельницкая область – 64 гривны 9 копеек;
- Харьковская область – 63 гривны 67 копеек;
- Черкасская область – 62 гривны 69 копеек;
- Житомирская область – 62 гривны 60 копеек;
- Тернопольская область – 62 гривны 55 копеек;
- Волынская область – 62 гривны 43 копейки;
- Сумская область – 62 гривны 12 копеек;
- Черновицкая область – 59 гривен 96 копеек;
- Кировоградская область – 59 гривен 46 копеек;
- Херсонская область – 58 гривен 60 копеек;
- Черниговская область – 57 гривен 92 копеек.
К слову, между первым и четвертым кварталами 2019 года средняя зарплата за час в Украине выросла почти на восемь гривен – 67,47 к 75,36. Наиболее ощутимо рост задел Киев и Киевскую область – более чем на 10 гривен в час.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии