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      Сколько украинцы зарабатывают за час работы в различных областях: статистика

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      Государственная служба статистики подсчитала, что в четвертом квартале 2019 года украинцы за час работы в среднем зарабатывали 75 гривен и 36 копеек. Уже традиционно самая высокая зарплата в Киеве – 110 гривен 36 копеек.

      В остальных регионах Украины показатели ниже чем 85 гривен за час, говорится в отчете Госкомстата.

      Интересно: Средняя зарплата украинцев за месяц резко опустилась: цифры и детали

      В каких регионах украинцы больше всего зарабатывают за час

      • Киев – 110 гривен 36 копеек;
      • Донецкая область – 84 гривны 30 копеек;
      • Киевская область – 79 гривен 87 копеек;
      • Днепропетровская область – 76 гривен 16 копеек;
      • Запорожская область – 74 гривны 94 копейки;
      • Николаевская область – 73 гривны 11 копеек;
      • Полтавская область – 69 гривен 61 копейка;
      • Закарпатская область – 69 гривен 57 копеек;
      • Ровненская область – 68 гривен 90 копеек;
      • Винницкая область – 67 гривен 46 копеек;
      • Одесская область – 66 гривен 32 копейки;
      • Львовская область – 66 гривен 29 копеек;
      • Луганская область – 66 гривен 26 копеек;
      • Ивано-Франковская область – 65 гривен 13 копеек;
      • Хмельницкая область – 64 гривны 9 копеек;
      • Харьковская область – 63 гривны 67 копеек;
      • Черкасская область – 62 гривны 69 копеек;
      • Житомирская область – 62 гривны 60 копеек;
      • Тернопольская область – 62 гривны 55 копеек;
      • Волынская область – 62 гривны 43 копейки;
      • Сумская область – 62 гривны 12 копеек;
      • Черновицкая область – 59 гривен 96 копеек;
      • Кировоградская область – 59 гривен 46 копеек;
      • Херсонская область – 58 гривен 60 копеек;
      • Черниговская область – 57 гривен 92 копеек.

      К слову, между первым и четвертым кварталами 2019 года средняя зарплата за час в Украине выросла почти на восемь гривен – 67,47 к 75,36. Наиболее ощутимо рост задел Киев и Киевскую область – более чем на 10 гривен в час.

      Коронавирус в Европе: в каких странах зафиксировали Covid-19
      4 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Киева Госкомстат Зарплата Новости Украины
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