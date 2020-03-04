Сколько украинцы зарабатывают за час работы в различных областях: статистика

Государственная служба статистики подсчитала, что в четвертом квартале 2019 года украинцы за час работы в среднем зарабатывали 75 гривен и 36 копеек. Уже традиционно самая высокая зарплата в Киеве – 110 гривен 36 копеек.

В остальных регионах Украины показатели ниже чем 85 гривен за час, говорится в отчете Госкомстата.

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В каких регионах украинцы больше всего зарабатывают за час

Киев – 110 гривен 36 копеек;

– 110 гривен 36 копеек; Донецкая область – 84 гривны 30 копеек;

– 84 гривны 30 копеек; Киевская область – 79 гривен 87 копеек;

– 79 гривен 87 копеек; Днепропетровская область – 76 гривен 16 копеек;

– 76 гривен 16 копеек; Запорожская область – 74 гривны 94 копейки;

– 74 гривны 94 копейки; Николаевская область – 73 гривны 11 копеек;

– 73 гривны 11 копеек; Полтавская область – 69 гривен 61 копейка;

– 69 гривен 61 копейка; Закарпатская область – 69 гривен 57 копеек;

– 69 гривен 57 копеек; Ровненская область – 68 гривен 90 копеек;

– 68 гривен 90 копеек; Винницкая область – 67 гривен 46 копеек;

– 67 гривен 46 копеек; Одесская область – 66 гривен 32 копейки;

– 66 гривен 32 копейки; Львовская область – 66 гривен 29 копеек;

– 66 гривен 29 копеек; Луганская область – 66 гривен 26 копеек;

– 66 гривен 26 копеек; Ивано-Франковская область – 65 гривен 13 копеек;

– 65 гривен 13 копеек; Хмельницкая область – 64 гривны 9 копеек;

– 64 гривны 9 копеек; Харьковская область – 63 гривны 67 копеек;

– 63 гривны 67 копеек; Черкасская область – 62 гривны 69 копеек;

– 62 гривны 69 копеек; Житомирская область – 62 гривны 60 копеек;

– 62 гривны 60 копеек; Тернопольская область – 62 гривны 55 копеек;

– 62 гривны 55 копеек; Волынская область – 62 гривны 43 копейки;

– 62 гривны 43 копейки; Сумская область – 62 гривны 12 копеек;

– 62 гривны 12 копеек; Черновицкая область – 59 гривен 96 копеек;

– 59 гривен 96 копеек; Кировоградская область – 59 гривен 46 копеек;

– 59 гривен 46 копеек; Херсонская область – 58 гривен 60 копеек;

– 58 гривен 60 копеек; Черниговская область – 57 гривен 92 копеек.

К слову, между первым и четвертым кварталами 2019 года средняя зарплата за час в Украине выросла почти на восемь гривен – 67,47 к 75,36. Наиболее ощутимо рост задел Киев и Киевскую область – более чем на 10 гривен в час.