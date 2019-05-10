Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра

Украинская весна – это не только птички, тепло и цветы. Пятый год подряд вся страна с возмущением пересматривает кадры откровенно пророссийских мероприятий едва ли не во всех городах Украины под соусом "годовщина великой победы" и 2019 год не стал исключением.

8-9 мая ежегодно в стране скандал по расписанию. Из очередного шествия пророссийского сорта выясняется, что организаторы подобных "Бессмертных полков" продолжают получать бюджетные деньги.

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В марте 2017 года один из активистов не выдержал этого и ударил одного псевдоветерана и экс-генерала, которого тогда подозревали в организации схемы по разграблению денег на поддержку ветеранских организаций.

По словам активиста, сейчас в Министерстве соцполитики в Совете ветеранов и дальше сидит путинская агентура. Наиболее одиозной является Организация ветеранов Украины.

Организация ветеранов Украины известна тем, что она фактически является филиалом "Компартии Украины". Она организовывала марши "Бессмертного полка", а также постоянные мероприятия в регионах пророссийской направленности,

– объяснил ветеран АТО, эксперт проекта Независимый мониторинг неприбыльных организаций Виталий Кузьменко.

После огласки и дурной славы, организация решила исправиться. На место одиозного экс-коммуниста Петра Цыбенко пришел Виктор Шмаков, а вместо безденежного 2018 года, уже в начале 2019 организация может похвастаться согласованными 200 тысячами гривен на проведение фестиваля патриотической песни.



Петр Цибенко

На этом "исправления" организации и заканчиваются. Ведь этой весной господин Шмаков времени не терял – в начале апреля побывал в Одессе, где вместе с одиозным пророссийским депутатом Вадимом Новинским поздравлял ветеранов.



Виктор Шмаков

Еще одному нардепу Сергею Кивалову Шмаков даже вручил знак "Почетный ветеран Украины". Также засветился на ветеранском празднике в Николаеве и даже выступил на съезде сторонников лидера "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.



Виктор Шмаков с Сергеем Ковалевым

Сама Организации ветеранов Украины расположена во дворце ХVIII века в сердце украинской столицы, недалеко от Верховной Рады и Администрации Президента. Журналистам удалось попасть в ее столичный филиал. Там они увидели много советской символики и поговорили с руководителем Николаем Мартыновым.



Николай Мартынов

На вопрос: "Россия является страной-агрессором?", Директор ответил: "При чем тут Россия-агрессор? Сам Муженко говорил, что российских войск на Донбассе нет, кадровых войск нет, может там добровольцы".

Также директор Киевской городской организации ветеранов ответил, где берут деньги для своей деятельности.

Городская организация два года фактически никак не обеспечивается. Затем уже в конце прошлого года нам выделили за второе полугодие 90 тысяч гривен,

– рассказал Мартынов.

То есть, если не дают денег из министерства, то это вовсе не означает, что их нельзя получить от области, города, района и даже села.

В год на все ветеранские организации по Украине в целом выделяется два миллиарда гривен. Мы поняли, что это – огромные средства,

– заявила руководитель фонда "Открытая Украина" Виктория Губская.

А еще организация за эти деньги до весны 2019 года издавала газеты с серпами и молотами в Украине.



Газета, которую издавала Организация ветеранов Украины

Активистка Виктория Губская предоставила журналистам документ о финансировании общегородских социальных мероприятий к государственным праздникам и памятным датам 2018 год. Многообразие мероприятий и количество потраченных средств может "резать" глаз многим украинцам.

Праздничные мероприятия, которые профинансировал Киев в 2018 году

Но самое интересное в отчетах КГГА или министерств нельзя найти. Ибо настоящие господа на конкурсы проектов не ходят, особенно, когда можно просто "порешать".

В конце года нескольким организациям удалось протолкнуть через Кабмин изменения к постановлению. Предоставили вне конкурсное финансирование в честь 30-летия вывода войск из Афганистана. Они получили в конце 2018 года, кажется, 1,5 миллиона гривен, и где-то два миллиона гривен в начале года без конкурса,

– отметил Кузьменко.

Почти четыре миллиона гривен без всякого конкурса или даже предварительного планирования. На что могли потратить эти средства в феврале 2019 года? По словам ветерана АТО Виталия Кузьменко, основная часть пошла на сувенирную продукцию. Организация закупила часов на 150 тысяч гривен, настольных флажков на 60 тысяч гривен, медалей и значков – еще почти 200 тысяч гривен.

На что псевдоветераны тратят деньги из бюджета – смотрите в программе.

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