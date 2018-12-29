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      Сколько украинских заробитчан работает за рубежом: впечатляющее количество

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      За рубежом постоянно работают 3,2 миллиона украинцев
      За рубежом постоянно работают 3,2 миллиона украинцев / Фото из открытых источников

      На постоянной основе за границей находятся более 3 миллионов украинских трудовых мигрантов. Больше всего из них работают в соседней Польше.

      Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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      В ведомстве отметили, что ранее некоторые СМИ со ссылкой на министра соцполитики Украины Андрея Реву распространили информацию о том, что за рубежом на заработках находится 12 миллионов украинцев, но это не соответствует действительности.

      По данным министерства, количество украинских трудовых мигрантов – 3,2 миллиона граждан Украины.

      Эта цифра является постоянной, но не устойчивой. Поскольку эти 3 миллиона 200 тысяч человек – разные люди: среди них есть те, кто живет там постоянно, а есть те, которые приезжают и уезжают. И в этом подвижном миграционном процессе участвуют в среднем от 7 до 9 миллионов человек в год. В то же время постоянно, ежедневно в течение года за рубежом находятся лишь 3,2 миллиона трудовых мигрантов из Украины,
      – пояснили в министерстве.

      По словам Ревы, большинство украинских мигрантов работает в Польше.

      Напомним, ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, что работающие за рубежом граждане Украины пересылают домой крупные суммы денег. Так, ежегодно суммы отправленных в страну из-за границы средств составляет 6,5 миллиарда долларов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство социальной политики
      Источник: 24 Канал
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