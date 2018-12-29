12:54
29 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дід Пиня виконує бажання. Last Christmas для Навального
      Вєсті Кремля
      21:11, 28 грудня
      Вєсті.UA: Історія незламного фіскала. Вибори та подарунки
      Вєсті.UA
      19:40, 28 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Скільки українських заробітчан працює за кордоном: вражаюча кількість

      960 Читать новость на русском
      За кордоном постійно працюють 3,2 мільйона українців
      За кордоном постійно працюють 3,2 мільйона українців / Фото з відкритих джерел

      На постійній основі за кордоном перебувають понад 3 мільйони українських трудових мігрантів. Найбільше з них працюють у сусідній Польщі.

      Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

      Читайте також: Міністр Рева попередив українських заробітчан про проблеми з пенсіями

      У відомстві зазначили, що раніше деякі ЗМІ з посиланням на міністра соцполітики України Андрія Реву поширили інформацію про те, що за кордоном на заробітках перебуває 12 мільйонів українців, але це не відповідає дійсності.

      За даними міністерства, кількість українських трудових мігрантів – 3,2 мільйона громадян України.

      Ця цифра є постійною, але не сталою. Оскільки ці 3 мільйони 200 тисяч чоловік – різні люди: серед них є ті, хто живе там постійно, а є ті, котрі приїжджають і від’їжджають. І в цьому рухливому міграційному процесі беруть участь у середньому від 7 до 9 мільйонів чоловік на рік. У той же час постійно, щоденно протягом року за кордоном перебувають лише 3,2 мільйони трудових мігрантів з України,
      – пояснили у міністерстві.

      За словами Реви, більшість українських мігрантів працює в Польщі.

      Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики України Андрій Рева розповів, що працевлаштовані за кордоном громадяни України пересилають додому великі суми грошей. Так, щороку суми надісланих у країну з-закордону коштів складає 6,5 мільярда доларів.

      Теги: Новини України Новини політики Міністерство соціальної політики
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
      сьогодні , 12:22 Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
      Юлія Михайлова 1857
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Заборона на салюти: як каратимуть порушників
      сьогодні , 10:01 Заборона на салюти: як каратимуть порушників
      Ірина Поліщук 4445
      Амбіції, дно і "хайп": українці оцінили кандидатів у президенти
      сьогодні , 09:05 Амбіції, дно і "хайп": українці оцінили кандидатів у президенти
      Катерина Одарченко 947
      "Дирява" безнадія: мешканці "республік" моляться за ЗСУ
      28 грудня , 22:01 "Дирява" безнадія: мешканці "республік" моляться за ЗСУ
      Олексій Чибісов 3628
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Шахтарі озвучили свої вимоги до влади
       22 квітня 2015 , 15:32
      Передача Андріївської церкви Константинополю: Україна на крок ближче до Томосу?
       18 жовтня , 16:30
      Как сделать Lamborghini Murcielago из Porsche Boxster
       7 серпня , 09:48
      Мессі: Я змінив свій стиль гри порівняно з початком кар'єри
       16 вересня , 10:55
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук