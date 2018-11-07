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      Сколько водителей задержала полиция с помощью новых камер

      41 Читати новину українською
      Превышение скорости
      Превышение скорости / politeka.net

      За месяц фиксации скорости камерами TruCam полиция задержала свыше 5 тысяч нарушителей.

      Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в интервью delo.ua.

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      "Сейчас зафиксировано более 5 тысяч нарушений. Это при том, что патрульная полиция неделю работала в пилотном режиме. Но наша цель – не "набить" как можно больше постановлений, а предупреждение этих нарушений", – сказал Белошицкий.

      По его словам, в Украине работает 25-26 устройств TruCam.

      "Будет больше. Эти устройства проходят проверку. Сколько будет проверок, настолько и увеличим", – заявил Белошицкий.

      Напомним, в начале октября Кабинет министров Украины принял решение для внедрения средств фото – и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. 16 октября постановление вступило в силу.

      Теги: Новости Украины Штрафы Новые правила дорожного движения Полиция
      Источник: 24 Канал
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