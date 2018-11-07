Скільки водіїв затримала поліція за допомогою нових камер

За місяць фіксації швидкості камерами TruCam поліція затримала понад 5 тисяч порушників.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в інтерв'ю delo.ua.

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"Наразі зафіксовано понад 5 тисяч порушень. Це при тому, що патрульна поліція тиждень працювала в пілотному режимі. Але наша мета – не "набити" якомога більше постанов, а попередження цих порушень", - сказав Білошицький.

За його словами в Україні працює 25-26 пристроїв TruCam.

"Буде більше. Ці пристрої проходять перевірку. Скільки буде перевірок, настільки і збільшимо", – заявив Білошицький.

Нагадаємо, на початку жовтня Кабінет міністрів України ухвалив рішення для впровадження засобів фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. 16 жовтня ухвала набула чинності.