Сколько времени украинцы готовы дать Зеленскому, чтобы увидеть результаты

61% украинцев готовы ждать от года до 3, пока Зеленский покажет результаты работы / Getty Images

Около 61% украинцев убеждены, что Владимиру Зеленскому нужно от 1 до 3 лет на то, чтобы показать эффективные результаты своей работы. В то же время около 54% украинцев готовы дать столько же времени Кабмину и Верховной Раде.