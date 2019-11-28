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      Сколько времени украинцы готовы дать Зеленскому, чтобы увидеть результаты

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      61% украинцев готовы ждать от года до 3, пока Зеленский покажет результаты работы / Getty Images

      Около 61% украинцев убеждены, что Владимиру Зеленскому нужно от 1 до 3 лет на то, чтобы показать эффективные результаты своей работы. В то же время около 54% украинцев готовы дать столько же времени Кабмину и Верховной Раде.

      Свежее социологическое исследование относительно общественных настроений украинцев провела социологическая группа "Рейтинг".

      Интересно: Рейтинг Зеленского снизился до 52 процентов

      Сколько времени, по мнению украинцев, нужно Владимиру Зеленскому:

      • 61% – от 1 года до 3;
      • 17% – считают, что ему не удастся продемонстрировать качественный результат работы;
      • 14% – 5 лет и больше;
      • 8% – до полугода.

      Сколько времени для результатов работы нужно Кабмину и Раде:

      • 54% – от 1 до 3 лет;
      • 23% – считают, что парламент и правительство не способны ничего изменить;
      • 13% – не более полугода;
      • 10% – 5 лет и больше.

      Кроме того, украинцы высказались о том, какого темпа реформ должна придерживаться украинская власть:

      • 43% – реформы должны быть постепенными;
      • 30% – изменения должны быть быстрыми и радикальными;
      • 18% – нужно приостановить реформы до стабилизации ситуации в стране.


      Какими темпами должны идти реформы в Украине

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      28 ноября
      3504
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Верховная Рада Кабинет Министров Украины Президент Украины Социологическое исследование
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