Сколько времени украинцы готовы дать Зеленскому, чтобы увидеть результаты
Около 61% украинцев убеждены, что Владимиру Зеленскому нужно от 1 до 3 лет на то, чтобы показать эффективные результаты своей работы. В то же время около 54% украинцев готовы дать столько же времени Кабмину и Верховной Раде.
Свежее социологическое исследование относительно общественных настроений украинцев провела социологическая группа "Рейтинг".
Интересно: Рейтинг Зеленского снизился до 52 процентов
Сколько времени, по мнению украинцев, нужно Владимиру Зеленскому:
- 61% – от 1 года до 3;
- 17% – считают, что ему не удастся продемонстрировать качественный результат работы;
- 14% – 5 лет и больше;
- 8% – до полугода.
Сколько времени для результатов работы нужно Кабмину и Раде:
- 54% – от 1 до 3 лет;
- 23% – считают, что парламент и правительство не способны ничего изменить;
- 13% – не более полугода;
- 10% – 5 лет и больше.
Кроме того, украинцы высказались о том, какого темпа реформ должна придерживаться украинская власть:
- 43% – реформы должны быть постепенными;
- 30% – изменения должны быть быстрыми и радикальными;
- 18% – нужно приостановить реформы до стабилизации ситуации в стране.
Какими темпами должны идти реформы в Украине
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
"Динамо" уступило "Мальме": 7 голов, удаление и победный гол в компенсированное время – видеосегодня , 00:28
-
Главные новости 28 ноября: обыски у Зверобой, отставка Зеркаль и новый рейтинг Зеленского28 ноября , 22:30
-
Угрозы Зеленскому: что может стать определяющим фактором в расследовании28 ноября , 21:04
Комментарии