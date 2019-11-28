Скільки часу українці готові дати Зеленському, щоб побачити результати
Близько 61% українців переконані, що Володимиру Зеленському потрібно від 1 до 3 років на те, аби показати ефективні результати своєї роботи. Водночас близько 54% українців готові дати стільки ж часу Кабміну та Верховній Раді.
Свіже соціологічне дослідження щодо суспільних настроїв українців провела соціологічна група "Рейтинг".
Цікаво: Рейтинг Зеленського знизився до 52 відсотків
Скільки часу, на думку українців, потрібно Володимирові Зеленському:
- 61% – від 1 року до 3;
- 17% – вважають, що йому не вдасться продемонструвати якісний результат роботи;
- 14% – 5 років і більше;
- 8% – до пів року.
Скільки часу для результатів роботи потрібно Кабміну і Раді:
- 54% – від 1 до 3 років;
- 23% – вважають, що парламент і уряд не здатні нічого змінити;
- 13% – не більше як пів року;
- 10% – 5 років і більше.
Крім того, українці висловилися щодо того, якого темпу реформ повинна дотримуватися українська влада:
- 43% – реформи мають бути поступовими;
- 30% – зміни мають бути швидкими і радикальними;
- 18% – потрібно призупинити реформи до стабілізації ситуації в країні.
Якими темпами мають іти реформи в Україні
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