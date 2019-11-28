Скільки часу українці готові дати Зеленському, щоб побачити результати

61% українців готові чекати від року до 3, поки Зеленський покаже результати роботи / Getty Images

Близько 61% українців переконані, що Володимиру Зеленському потрібно від 1 до 3 років на те, аби показати ефективні результати своєї роботи. Водночас близько 54% українців готові дати стільки ж часу Кабміну та Верховній Раді.