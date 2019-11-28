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      СПРАВА САДОВОГО ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Скільки часу українці готові дати Зеленському, щоб побачити результати

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      61% українців готові чекати від року до 3, поки Зеленський покаже результати роботи / Getty Images

      Близько 61% українців переконані, що Володимиру Зеленському потрібно від 1 до 3 років на те, аби показати ефективні результати своєї роботи. Водночас близько 54% українців готові дати стільки ж часу Кабміну та Верховній Раді.

      Свіже соціологічне дослідження щодо суспільних настроїв українців провела соціологічна група "Рейтинг".

      Цікаво: Рейтинг Зеленського знизився до 52 відсотків

      Скільки часу, на думку українців, потрібно Володимирові Зеленському:

      • 61% – від 1 року до 3;
      • 17% – вважають, що йому не вдасться продемонструвати якісний результат роботи;
      • 14% – 5 років і більше;
      • 8% – до пів року.

      Скільки часу для результатів роботи потрібно Кабміну і Раді:

      • 54% – від 1 до 3 років;
      • 23% – вважають, що парламент і уряд не здатні нічого змінити; 
      • 13% – не більше як пів року;
      • 10% – 5 років і більше.

      Крім того, українці висловилися щодо того, якого темпу реформ повинна дотримуватися українська влада:

      • 43% – реформи мають бути поступовими;
      • 30% – зміни мають бути швидкими і радикальними;
      • 18% – потрібно призупинити реформи до стабілізації ситуації в країні.


      Якими темпами мають іти реформи в Україні

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      28 листопада
      5033
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Кабінет Міністрів України Верховна Рада Соціологічне дослідження
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