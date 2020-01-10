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      Сколько выходных хотят иметь украинцы: опрос

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      Выходные дни 2020 / 24 канал

      В 2020 году украинцы будут иметь 12 государственных выходных, из которых три уже прошли. 24 канал спросил у граждан, сколько им нужно выходных, каких праздников не хватает, а от каких готовы отказаться.

      Перечень выходных:

      1 января – Новый год (среда)

      6 января – Сочельник (понедельник)

      7 января – православное Рождество Христово (вторник)

      8 марта – Международный женский день (воскресенье)

      19 апреля – Пасха (воскресенье)

      1 мая – Международный день труда (пятница)

      9 мая – День Победы (суббота)

      7 июня – День Святой Троицы (воскресенье)

      28 июня – День Конституции Украины (воскресенье)

      24 августа – День независимости Украины (понедельник)

      14 октября – День защитника Украины (среда)

      25 декабря – католическое Рождество Христово (пятница).

      Читайте также: Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе

      вихідні 2020
      Календарь выходных на 2020 год

      Впрочем, понедельник, 6 января, придется отрабатывать в субботу, 11 января. Впрочем, из-за того, что Пасха, Троица и День Конституции приходятся на воскресенье, украинцы получат дополнительные выходные в последующие понедельники.

      Больше выходных запланировано на август. В последний месяц лета украинцы будут отдыхать 11 дней, из которых 10 – календарных выходных и один государственный праздник.

      Смотрите опрос 24 канала о выходных в Украине:

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Отдых
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