Сколько выходных хотят иметь украинцы: опрос
В 2020 году украинцы будут иметь 12 государственных выходных, из которых три уже прошли. 24 канал спросил у граждан, сколько им нужно выходных, каких праздников не хватает, а от каких готовы отказаться.
Перечень выходных:
1 января – Новый год (среда)
6 января – Сочельник (понедельник)
7 января – православное Рождество Христово (вторник)
8 марта – Международный женский день (воскресенье)
19 апреля – Пасха (воскресенье)
1 мая – Международный день труда (пятница)
9 мая – День Победы (суббота)
7 июня – День Святой Троицы (воскресенье)
28 июня – День Конституции Украины (воскресенье)
24 августа – День независимости Украины (понедельник)
14 октября – День защитника Украины (среда)
25 декабря – католическое Рождество Христово (пятница).
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Календарь выходных на 2020 год
Впрочем, понедельник, 6 января, придется отрабатывать в субботу, 11 января. Впрочем, из-за того, что Пасха, Троица и День Конституции приходятся на воскресенье, украинцы получат дополнительные выходные в последующие понедельники.
Больше выходных запланировано на август. В последний месяц лета украинцы будут отдыхать 11 дней, из которых 10 – календарных выходных и один государственный праздник.
Смотрите опрос 24 канала о выходных в Украине: