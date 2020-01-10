Скільки вихідних хочуть мати українці: опитування

У 2020 році українці матимуть 12 державних вихідних, з яких три вже минули. 24 канал запитався в громадян, скільки їм потрібно вихідних, яких свят бракує, а від яких готові відмовитись.

Перелік вихідих:

1 січня – Новий рік (середа);

6 січня – Святий вечір (понеділок);

7 січня – православне Різдво Христове (вівторок);

8 березня – Міжнародний жіночий день (неділя);

19 квітня – Великдень (неділя);

1 травня – Міжнародний день праці (п’ятниця);

9 травня – День Перемоги (субота);

7 червня – День Святої Трійці (неділя);

28 червня – День Конституції України (неділя);

24 серпня – День незалежності України (понеділок);

14 жовтня – День захисника України (середа);

25 грудня – католицьке Різдво Христове (п’ятниця).

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Календар вихідних на 2020 рік

Втім, понеділок, шосте січня, доведеться відпрацьовувати у суботу, 11 січня. Втім, через те, що Великдень, Трійця та День Конституції припадають на неділю, українці отримають додаткові вихідні у наступні понеділки.

Найбільше вихідних заплановано на серпень. В останній місяць літа українці відпочиватимуть аж 11 днів, з яких 10 – календарних вихідних і одне державне свято.

Дивіться опитування 24 каналу про вихідні в Україні: