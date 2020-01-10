11:25
10 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Перший секс цитатою Лукашенка. Катафалки нового покоління
      Вєсті Кремля
      08:54, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський – учасник таємної змови. Масштабний "махач" депутатів
      Вєсті.UA
      08:53, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Скільки вихідних хочуть мати українці: опитування

      1417 Читать новость на русском
      Вихідні дні 2020 / 24 канал

      У 2020 році українці матимуть 12 державних вихідних, з яких три вже минули. 24 канал запитався в громадян, скільки їм потрібно вихідних, яких свят бракує, а від яких готові відмовитись.

      Перелік вихідих:

      1 січня – Новий рік (середа);

      6 січня – Святий вечір (понеділок);

      7 січня – православне Різдво Христове (вівторок);

      8 березня – Міжнародний жіночий день (неділя);

      19 квітня – Великдень (неділя);

      1 травня – Міжнародний день праці (п’ятниця);

      9 травня – День Перемоги (субота);

      7 червня – День Святої Трійці (неділя);

      28 червня – День Конституції України (неділя);

      24 серпня – День незалежності України (понеділок);

      14 жовтня – День захисника України (середа);

      25 грудня – католицьке Різдво Христове (п’ятниця).

      Читайте також: Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні

      вихідні 2020

      Календар вихідних на 2020 рік

      Втім, понеділок, шосте січня, доведеться відпрацьовувати у суботу, 11 січня. Втім, через те, що Великдень, Трійця та День Конституції припадають на неділю, українці отримають додаткові вихідні у наступні понеділки.

      Найбільше вихідних заплановано на серпень. В останній місяць літа українці відпочиватимуть аж 11 днів, з яких 10 – календарних вихідних і одне державне свято.

      Дивіться опитування 24 каналу про вихідні в Україні:

       

      Нові мінські угоди і вибори в ОРДЛО: що буде на Донбасі в 2020 році
      сьогодні
      3329
      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Відпочинок
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Крим ціною в шампанське, або Як Кремлю не вдалося підкупити Естонію
      Віталій Портников 1591
      сьогодні , 08:35 Зняття недоторканності – обман, а Баканов – ворог реформи СБУ: відверте інтерв'ю з Шабуніним
      Олена Трибушна 3435
      4 січня , 10:00 Які вазони можуть викликати алергію – небезпека домашніх рослин
      1194
      сьогодні , 06:50 Катастрофа літака МАУ: зворушливі історії пасажирів Boeing-737 з фото
      Ярослав Голобородько 5348
      сьогодні , 06:40 Військова поразка Росії на Донбасі можлива: інтерв'ю з німецьким бійцем, який воює за Україну
      Віталій Дейнега 1889
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук