Скільки вихідних хочуть мати українці: опитування
У 2020 році українці матимуть 12 державних вихідних, з яких три вже минули. 24 канал запитався в громадян, скільки їм потрібно вихідних, яких свят бракує, а від яких готові відмовитись.
Перелік вихідих:
1 січня – Новий рік (середа);
6 січня – Святий вечір (понеділок);
7 січня – православне Різдво Христове (вівторок);
8 березня – Міжнародний жіночий день (неділя);
19 квітня – Великдень (неділя);
1 травня – Міжнародний день праці (п’ятниця);
9 травня – День Перемоги (субота);
7 червня – День Святої Трійці (неділя);
28 червня – День Конституції України (неділя);
24 серпня – День незалежності України (понеділок);
14 жовтня – День захисника України (середа);
25 грудня – католицьке Різдво Христове (п’ятниця).
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Календар вихідних на 2020 рік
Втім, понеділок, шосте січня, доведеться відпрацьовувати у суботу, 11 січня. Втім, через те, що Великдень, Трійця та День Конституції припадають на неділю, українці отримають додаткові вихідні у наступні понеділки.
Найбільше вихідних заплановано на серпень. В останній місяць літа українці відпочиватимуть аж 11 днів, з яких 10 – календарних вихідних і одне державне свято.
Дивіться опитування 24 каналу про вихідні в Україні: