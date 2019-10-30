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      Сколько взяток раздала строительная компания: объяснение Ваврыша

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      Андрей Ваврыш
      Андрей Ваврыш / Скриншот с видео

      Девелопер Андрей Ваврыш рассказал, что строительная компания "Saga Development" раздавала взятки. Об этом он сообщил в программе "Вот оно как".

      Ваврыш заявил, что это большая беда, а не причина для того, чтобы этим гордиться. Это причина для того, чтобы бороться, чтобы дальше так не было.

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      Он пояснил, что взятки есть прямые и косвенные. Например, вам можно выдать технические условия, которые на 15% поднимают общую смету в работе. Вот, вас не любят и потому выдают технические условия, чтобы сделать подключение. Тогда надо переложить половину улицы, переделать еще что-то.

      У меня есть два способа борьбы: или выполнить это, или идти на встречу, чтобы уменьшили взятки. Есть вторая история в том, где ты должен условно оплачивать получения каких-либо документов. Но ты их можешь каким-то образом передавать квартирами. Это такая большая беда,
      – пояснил Андрей Ваврыш.

      "Я слышал, что Елена Шуляк – народный депутат, заместитель председатель комитета, недавно сказала, что это от 10% до 30% стоимости и я думаю, что она сказала правду. Это от ситуации к ситуации от 10% до 30% себестоимости объекта", – добавил Ваврыш.

      Андрій Вавриш
      Андрей Ваврыш в программе "Вот оно как"

      Журналисты отметили, что после смены власти по нескольким стройках, которые ранее были заблокированы, потому что не было разрешительных документов, Ваврышу их наконец подписали.

      Девелопер объяснил, что введение в эксплуатацию сделали 3 объекта. Но, например, один они получили еще в мае 2019 года, когда была старая власть. Этим разрешениям способствовала не нова власть. Просто теперь боятся брать деньги.

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Взятка
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