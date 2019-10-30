Скільки хабарів роздала будівельна компанія: пояснення Вавриша

Девелопер Андрій Вавриш розповів, що будівельна компанія "Saga Development" роздавала хабарі. Про це він повідомив у програмі "Он воно як".

Вавриш заявив, що це велика біда, а не причина для того, щоби цим пишатися. Це причина для того, щоб боротися, аби далі так не було.

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Він пояснив, що хабарі є прямі та опосередковані. Наприклад, вам можна видати технічні умови, які на 15% піднімають загальний кошторис в роботі. От, вас не люблять і тому видають технічні умови, щоб зробити підключення. Тоді треба перекласти половину вулиці, переробити ще щось.

В мене є два способи боротьби: або виконати це, або йти на зустріч, щоб зменшили хабарі. Є друга історія в тому, де ти мусиш умовно оплачувати отримання якихось документів. Але ти їх можеш якимось чином передавати квартирами. Це така велика біда,

– пояснив Андрій Вавриш.

"Я чув, що Олена Шуляк – депутат народний, заступник голово комітету, яка недавно сказала, що це від 10% до 30% вартості і я думаю, що вона сказала правду. Це від ситуації до ситуації від 10% до 30% собівартості об’єкта", – додав Вавриш.



Андрій Вавриш в програмі "Он воно як"

Журналісти зазначили, що після зміни влади по кількох будівництвах, які раніше були заблоковані, бо не було дозвільних документів, Вавришу їх нарешті підписали.

Девелопер пояснив, що введення в експлуатацію зробили 3 об’єкти. Але, наприклад, один вони отримали ще в травні 2019 року, коли була стара влада. Цим дозволам сприяла не нова влада. Просто тепер бояться брати гроші.