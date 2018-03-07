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Сколько зарабатывает министр Насалык: известна сумма зарплаты за февраль

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Зарплата Насалыка
Зарплата Насалыка / Фото из свободных источников

В феврале 2018 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалык получил зарплату в размере 45 тысяч 908 гривен. При этом должностной оклад министра из этой суммы составил 15 тысяч 200 гривен.

Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на ответ Минэнерго на журналистский запрос.

Отмечается, что начисленная Насалыку сумма включает надбавку за выслугу лет в размере 7 тысяч 600 гривен, надбавка за интенсивность труда в размере 15 тысяч 200 гривен, надбавку как государственному эксперту по вопросам тайн – 3 тысячи 40 гривен, надбавка за работу с секретными документами – 3 тысячи 40 гривен, индексации – 318 гривен, отпускные – 1 тысяча 510 гривен.

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При этом зарплата за февраль первого заместителя министра Галины Карп составила 50 тысяч 588 гривен, заместителей министра Натальи Бойко – 32 тысячи 958 гривен, Анатолия Корзуна – 44 тысячи 438 гривен и Игоря Прокопива – 35 тысяч 80 гривен.

Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Доходы политиков Министерство енергетики Игорь Насалик
Источник: 24 Канал
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