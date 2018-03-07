11:20
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки заробляє міністр Насалик: відома сума зарплати за лютий

730 Читать новость на русском
Зарплата Насалика
Зарплата Насалика / Фото з вільних мереж

У лютому 2018 року міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик отримав зарплату у розмірі 45 тисяч 908 гривень. При цьому посадовий оклад міністра з цієї суми становив 15 тисяч 200 гривень.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на відповідь Міненерго на журналістський запит.

Зазначається, що нарахована Насалику сума вклбючає надбавку за вислугу років у розмірі 7 тисяч 600 гривень, надбавку за інтенсивність праці у розмірі 15 тисяч 200 гривень, надбавку як державному експерту з питань таємниць – 3 исячі 40 гривень, надбавку за роботу з секретними документами – 3 тисячі 40 гривень, індексацію – 318 гривень , відпускні – 1 тисяча 510 гривень.

Читайте також: Міністерські зарплати: у Кабміні назвали імена найбільш оплачуваних чиновників

При цьому зарплата за лютий першого заступника міністра Галини Карп склала 50 тисяч 588 гривень, заступників міністра Наталії Бойко – 32 тисячі 958 гривень, Анатолія Корзуна – 44 тисячі 438 гривень та Ігоря Прокопіва – 35 тисяч 80 гривень.

Теги: Новини України Новини політики Гроші Доходи політиків Ігор Насалик Міністерство енергетики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 7 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
1195
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1326
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2075
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1482
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1331
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук