Скільки заробляє міністр Насалик: відома сума зарплати за лютий

У лютому 2018 року міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик отримав зарплату у розмірі 45 тисяч 908 гривень. При цьому посадовий оклад міністра з цієї суми становив 15 тисяч 200 гривень.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на відповідь Міненерго на журналістський запит.

Зазначається, що нарахована Насалику сума вклбючає надбавку за вислугу років у розмірі 7 тисяч 600 гривень, надбавку за інтенсивність праці у розмірі 15 тисяч 200 гривень, надбавку як державному експерту з питань таємниць – 3 исячі 40 гривень, надбавку за роботу з секретними документами – 3 тисячі 40 гривень, індексацію – 318 гривень , відпускні – 1 тисяча 510 гривень.

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При цьому зарплата за лютий першого заступника міністра Галини Карп склала 50 тисяч 588 гривень, заступників міністра Наталії Бойко – 32 тисячі 958 гривень, Анатолія Корзуна – 44 тисячі 438 гривень та Ігоря Прокопіва – 35 тисяч 80 гривень.