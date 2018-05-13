Сколько зарабатывает Турчинов: назван размер зарплаты на апрель

В апреле секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов получил зарплату в размере 52 тысяч гривен. Одновременно заместители председателя СНБО получили значительно более высокие зарплаты.

Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на ответ от СНБО на запрос журналистов.

В частности, должностной оклад Турчинова, как и надбавка за интенсивность труда, составили по 18 тысяч гривен. Глава СНБО также получил надбавку за выслугу лет в размере 9 тысяч гривен и надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн – по 3 тысячи 600 гривен.

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При этом первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский заработал в апреле 71 тысячу 304 гривны, из которых 40 тысяч гривен составила премия, а 11 тысяч – средства на командировки.

Заместитель секретаря Александр Литвиненко получил за апрель зарплату в размере 81 тысяча гривен, из которых 37 тысяч 500 гривен составила премия.

Первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль заработал в апреле 87 тысяч 337 гривен, из которых 38 тысяч 4 гривны составляет премия.