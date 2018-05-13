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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Скільки заробляє Турчинов: названий розмір зарплати за квітень

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Розмір зарплати Олександра Турчинова
Розмір зарплати Олександра Турчинова / Прес-служба РНБО

У квітні секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов отримав зарплату у розмірі 52 тисяч гривень. Водночас заступники голови РБНО отримали значно вищі зарплати.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на відповідь від РНБО на запит журналістів.

Зокрема, посадовий оклад Турчинова, як і надбавка за інтенсивність праці, склали по 18 тисяч гривень. Глава РНБО також отримав надбавку за вислугу років у розмірі 9 тисяч гривень та надбавки за роботу в умовах режимних обмежень і як експерту з питань таємниць – по 3 тисячі 600 гривень.

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При цьому перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський заробив у квітні 71 тисячу 304 гривні, з яких 40 тисяч гривень склала премія, а 11 тисяч – кошти на відрядження.

Заступник секретаря Олександр Литвиненко отримав за квітень зарплату у розмірі 81 тисяча гривень, з яких 37 тисяч 500 гривень склала премія.

Перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль заробив у квітні 87 тисяч 337 гривень, з яких 38 тисяч 4 гривень становить премія.

Теги: Новини України Новини політики РНБО Олександр Турчинов Гроші
Джерело: 24 Канал
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