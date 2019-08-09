04:33
10 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Во что инвестируют россияне. Путин защищает чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:25, 9 августа
      Вести.UA: Покушение на Зеленского. Луценко готовится сесть в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:05, 9 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Сколько зарабатывают "митингующие" против застроек в Киеве

      95 Читати новину українською
      Сколько зарабатывают "митингующие" против застроек
      Сколько зарабатывают "митингующие" против застроек / Фото иллюстративное / vestnik.in.ua

      Эксперты подсчитали, во сколько в среднем обходится "протест" против законного строительства в Киеве.

      Такие данные, опираясь на полученную от столичных девелоперских и строительных компаний информацию, сообщила главный эксперт информационно-аналитического портала 3m2 Виктория Берещак.

      К теме: Снос незаконных застроек: станет ли Львов примером для других городов

      Сколько стоит "протест" против застройки? По ее подсчетам, стоимость организованного "митинга" против законного строительства в Киеве может колебаться в пределах от 20 до 200 тысяч долларов США. Хотя бывают и случаи, когда искусственно созданный митинг может обходиться заказчикам и намного дороже, а иногда оплату за работу "митингующих" конвертируются в квадратные метры.

      Отступные могут быть конвертированы в квадратные метры и могут достигать до 2% общей жилой площади. Если учесть рыночную стоимость квартир, то цена улаживания конфликта иногда может составлять свыше 2 миллионов долларов США,
      – отметила эксперт.

      Актуально! Цены на квартиры в новостройках Киева: как изменились в июле

      Специалисты отмечают, что активность псевдоактивистов существенно возрастает в предвыборный период. По подсчетам эксперта, в 2018 году под давлением таких "митингующих" находилось более 45% объектов, строительство которых только началось, однако в 2019-м – эта цифра существенно выросла.

      "Сейчас этот показатель значительно изменился: более 80% строек, начатых в этом году, находятся под давлением активистов. При этом "улаживание" конфликта чаще всего длится от 1 до 3 месяцев", – добавила Барещак.

      По данным портала по поиску недвижимости ЛУН.ua, на сегодня в Киеве строится более 180 жилых комплексов.

      будівництво скандальні забудови Київ
      На сегодня в Киеве строят более 180 жилых комплексов / Иллюстрация: unsplash.ua

      Какова цель псевдоактивистов?

      По мнению специалистки, отсутствие четкой градостроительной политики и неизлечимая коррупция в государственных контролирующих органах вместе с бездействием правоохранителей привели к тому, что под видом "общественного неповиновения" действуют преступные группы, которую искусственно организовывают протесты ради шантажа и собственного обогащения.

      Читайте также: На участке нардепа в исторической местности Киева незаконно строят высотку: фото

      Псевдоактивистами также можно считать отдельные группы граждан, которые, прикрывая собственные бизнес-интересы, пытаются раздуть конфликт. Преимущественно эти интересы могут касаться самозахваченных участков, на которых, в основном, обустраивают незаконные парковки.

      Как пример, недавний конфликт в Днепровском районе Киева, когда местное ОСМД заявило о том, что строительство на участке рядом с их домом якобы незаконное и что строительные работы разрушают их дом и уничтожают "зеленую зону". На части территории, которая подлежала застройке, ОСМД без разрешительных документов обустроило паркинг для своих жильцов.

      ОСББ парковка скандальне будівництво Київ
      ОСМД организовало самовольный паркинг для жильцов / Иллюстрация: 24 канал

      Сколько зарабатывают "митингующие"?

      В зависимости от роли в протесте, в среднем такого рода "активисты" могут получать от 300 до 1000 гривен в час. Часто к "разборкам" присоединяются депутаты Киевсовета или нардепы, которые отстаивают чьи-то бизнес-интересы.

      Часто роль депутатов заключается в подготовке депутатских запросов к различным государственным и местным органам, например, в полицию, ГАСИ, земельную комиссию. Такие действия способны на некоторое время заблокировать строительство,
      – объяснила Виктория Берещак.

      ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ:
      •  
      blog_ava
      Взрыв и утечка радиации на полигоне под Архангельском: что известно на данный момент – фото, вид
      сегодня
      3218
      Теги: Новости недвижимости Новости Киева Новости недвижимости Украины Деньги Строительство Протесты Скандальные застройки
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 9 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ
      9 августа , 22:24 Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ
      415
      Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      9 августа , 22:00 Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1394
      Какое пиво нравится украинцам?
      9 августа , 09:00 Какое пиво нравится украинцам?
      687
      Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      9 августа , 21:00 Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      Іван Яковина 375
      Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
      9 августа , 20:00 Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
      Ірина Юрковська 156
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук