Сколько зарабатывают "митингующие" против застроек в Киеве

Эксперты подсчитали, во сколько в среднем обходится "протест" против законного строительства в Киеве.

Такие данные, опираясь на полученную от столичных девелоперских и строительных компаний информацию, сообщила главный эксперт информационно-аналитического портала 3m2 Виктория Берещак.

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Сколько стоит "протест" против застройки? По ее подсчетам, стоимость организованного "митинга" против законного строительства в Киеве может колебаться в пределах от 20 до 200 тысяч долларов США. Хотя бывают и случаи, когда искусственно созданный митинг может обходиться заказчикам и намного дороже, а иногда оплату за работу "митингующих" конвертируются в квадратные метры.

Отступные могут быть конвертированы в квадратные метры и могут достигать до 2% общей жилой площади. Если учесть рыночную стоимость квартир, то цена улаживания конфликта иногда может составлять свыше 2 миллионов долларов США,

– отметила эксперт.

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Специалисты отмечают, что активность псевдоактивистов существенно возрастает в предвыборный период. По подсчетам эксперта, в 2018 году под давлением таких "митингующих" находилось более 45% объектов, строительство которых только началось, однако в 2019-м – эта цифра существенно выросла.

"Сейчас этот показатель значительно изменился: более 80% строек, начатых в этом году, находятся под давлением активистов. При этом "улаживание" конфликта чаще всего длится от 1 до 3 месяцев", – добавила Барещак.

По данным портала по поиску недвижимости ЛУН.ua, на сегодня в Киеве строится более 180 жилых комплексов.



На сегодня в Киеве строят более 180 жилых комплексов / Иллюстрация: unsplash.ua

Какова цель псевдоактивистов?

По мнению специалистки, отсутствие четкой градостроительной политики и неизлечимая коррупция в государственных контролирующих органах вместе с бездействием правоохранителей привели к тому, что под видом "общественного неповиновения" действуют преступные группы, которую искусственно организовывают протесты ради шантажа и собственного обогащения.

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Псевдоактивистами также можно считать отдельные группы граждан, которые, прикрывая собственные бизнес-интересы, пытаются раздуть конфликт. Преимущественно эти интересы могут касаться самозахваченных участков, на которых, в основном, обустраивают незаконные парковки.

Как пример, недавний конфликт в Днепровском районе Киева, когда местное ОСМД заявило о том, что строительство на участке рядом с их домом якобы незаконное и что строительные работы разрушают их дом и уничтожают "зеленую зону". На части территории, которая подлежала застройке, ОСМД без разрешительных документов обустроило паркинг для своих жильцов.



ОСМД организовало самовольный паркинг для жильцов / Иллюстрация: 24 канал

Сколько зарабатывают "митингующие"?

В зависимости от роли в протесте, в среднем такого рода "активисты" могут получать от 300 до 1000 гривен в час. Часто к "разборкам" присоединяются депутаты Киевсовета или нардепы, которые отстаивают чьи-то бизнес-интересы.

Часто роль депутатов заключается в подготовке депутатских запросов к различным государственным и местным органам, например, в полицию, ГАСИ, земельную комиссию. Такие действия способны на некоторое время заблокировать строительство,

– объяснила Виктория Берещак.