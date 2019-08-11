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      Сколько зарабатывают работники рабочих специальностей: официальные цифры

      489 Читати новину українською
      Заработная плата
      Заработная плата / daynews.com.ua/

      В Минобразования обнародовали зарплаты "самых денежных" в Украине рабочих специальностей. Средняя зарплата специалиста с профтехобразованием составляет не менее 7 тысяч гривен в месяц, а для некоторых профессий – от 15 до 20 тысяч гривен.

      Об этом пресс-служба Министерства образования и науки Украины написала на их официальном сайте.

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      Руководитель директората профессионального образования МОН Ирина Шумик сообщила, что уже несколько лет подряд традиционно хорошо оплачиваемыми профессиями являются те, которые касаются аграрного и строительного секторов, а также сферы обслуживания. В то же время есть дефицитные профессии или профессии с особыми условиями труда. Они также имеют высокий уровень оплаты на рынке труда.

      В десятку рабочих профессий с высоким заработком входят:

      • Высокомонтажник – средний уровень зарплаты 20 тысяч гривен.

      • Машинист трубовыгибальной установки передвижной – 19 тысяч гривен.

      • Забойщик на отбойных молотках – 17 тысяч 250 гривен.

      • Крановый электрик – 15 тысяч гривен.

      • Облицовщик-мраморщик – 15 тысяч гривен.

      • Шоколадник – 15 тысяч гривен.

      • Обвалювач морепродуктов – 10 тысяч гривен.

      • Главный кассир – 10 тысяч гривен.

      • Бисквитник – 9 тысяч 387 гривен.

      • Водитель троллейбуса – 9 тысяч 973 гривен.

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      "Когда мы говорим о перспективах заработка для выпускников, то здесь надо учесть сложность профессии, особенности работы и востребованность на рынке труда. Но опять же, речь идет об усредненных официальных показателях от работодателей, обратившихся в Государственную службу занятости. В частном секторе, где уровень зарплаты может быть более гибким, хороший рабочий может зарабатывать больше специалиста с высшим образованием", – пояснила Ирина Шумик.

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      Теги: Новости Украины Деньги Статистика Зарплата
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