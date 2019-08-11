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      Скільки заробляють працівники робітничих спеціальностей: офіційні цифри

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      Заробітна плата
      Заробітна плата / daynews.com.ua/

      У Міносвіти оприлюднили зарплати "найгрошовитіших" в Україні робітничих спеціальносте. Середня зарплата фахівця з профтехосвітою становить не менше 7 тисяч гривень на місяць, а для деяких професій – від 15 до 20 тисяч гривень.

      Про це прес-служба Міністерства освіти та науки України написала на їх офіційному сайті.

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      Керівниця директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік повідомила, що вже кілька років поспіль традиційно добре оплачуваними професіями є ті, які стосуються аграрного та будівельного секторів, а також сфери обслуговування. Водночас є дефіцитні професії або професії з особливими умовами праці. Вони також мають високий рівень оплати на ринку праці.

      До десятки робітничих професій із високим заробітком належать:

      • Вишкомонтажник – середній рівень зарплати 20 тисяч гривень.

      • Машиніст трубовигинальної установки пересувної – 19 тисяч гривень.

      • Забійник на відбійних молотках – 17 тисяч 250 гривень.

      • Крановий електрик – 15 тисяч гривень.

      • Лицювальник-мармурник – 15 тисяч гривень.

      • Шоколадник – 15 тисяч гривень.

      • Обвалювач морепродуктів – 10 тисяч гривень.

      • Головний касир – 10 тисяч гривень.

      • Бісквітник – 9 тисяч 387 гривень.

      • Водій тролейбуса – 9 тисяч 973 гривень.

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      "Коли ми говоримо про перспективи заробітку для випускників, то тут треба врахувати складність професії, особливості роботи та затребуваність на ринку праці. Але знову ж таки, йдеться про усереднені, офіційні показники від роботодавців, які звернулися до Державної служби зайнятості. У приватному секторі, де рівень зарплати може бути гнучкішим, гарний робітник може заробляти більше фахівця з вищою освітою", – пояснила Ірина Шумік.

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      Теги: Новини України Гроші Зарплата Статистика
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