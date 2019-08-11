Скільки заробляють працівники робітничих спеціальностей: офіційні цифри

У Міносвіти оприлюднили зарплати "найгрошовитіших" в Україні робітничих спеціальносте. Середня зарплата фахівця з профтехосвітою становить не менше 7 тисяч гривень на місяць, а для деяких професій – від 15 до 20 тисяч гривень.

Про це прес-служба Міністерства освіти та науки України написала на їх офіційному сайті.

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Керівниця директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік повідомила, що вже кілька років поспіль традиційно добре оплачуваними професіями є ті, які стосуються аграрного та будівельного секторів, а також сфери обслуговування. Водночас є дефіцитні професії або професії з особливими умовами праці. Вони також мають високий рівень оплати на ринку праці.

До десятки робітничих професій із високим заробітком належать:

• Вишкомонтажник – середній рівень зарплати 20 тисяч гривень.

• Машиніст трубовигинальної установки пересувної – 19 тисяч гривень.

• Забійник на відбійних молотках – 17 тисяч 250 гривень.

• Крановий електрик – 15 тисяч гривень.

• Лицювальник-мармурник – 15 тисяч гривень.

• Шоколадник – 15 тисяч гривень.

• Обвалювач морепродуктів – 10 тисяч гривень.

• Головний касир – 10 тисяч гривень.

• Бісквітник – 9 тисяч 387 гривень.

• Водій тролейбуса – 9 тисяч 973 гривень.

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"Коли ми говоримо про перспективи заробітку для випускників, то тут треба врахувати складність професії, особливості роботи та затребуваність на ринку праці. Але знову ж таки, йдеться про усереднені, офіційні показники від роботодавців, які звернулися до Державної служби зайнятості. У приватному секторі, де рівень зарплати може бути гнучкішим, гарний робітник може заробляти більше фахівця з вищою освітою", – пояснила Ірина Шумік.