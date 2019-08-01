Зарплати нардепів в Україні та Європі: інфографіка

24 канал порахував зарплати новообраних народних депутатів. З'ясувалося, що вони вдвічі більші за середні по країні. Ми пішли далі і порівняли рівень оплати праці наших законодавців з європейськими.

Можливо, ви здивуєтесь, але наші заробляють не найбільше у Європі. Ні порівняно з середніми зарплатами по країні, ні порівняно з європейськими парламентарями.

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Як ми рахували

Дані про зарплати законодавців європейських країн та середні зарплати там взяли у Euronews.

Курс станом на 31 липня – 28, 1 грн за євро. Середня зарплата в Україні станом на червень 2019 за даними Держстату – 10 783 грн.

"Найкучерявіше" живуть італійські парламентарі, заробляючи в 5 разів більшу за середню зарплатню. Хоча італійці таким станом справ не надто задоволені.

Непогано забезпечені австрійські і німецькі депутати. Втім, у них і середні зарплати по країні майже в 10 разів більші за наші.

А от румунські і болгарські депутати отримують втричі вищу зарплату, ніж середня у їхніх країнах (наші – тільки вдвічі).



Яку зарплату отримують депутати в європейських країнах

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