Зарплати нардепів в Україні та Європі: інфографіка
24 канал порахував зарплати новообраних народних депутатів. З'ясувалося, що вони вдвічі більші за середні по країні. Ми пішли далі і порівняли рівень оплати праці наших законодавців з європейськими.
Можливо, ви здивуєтесь, але наші заробляють не найбільше у Європі. Ні порівняно з середніми зарплатами по країні, ні порівняно з європейськими парламентарями.
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Як ми рахували
Дані про зарплати законодавців європейських країн та середні зарплати там взяли у Euronews.
Курс станом на 31 липня – 28, 1 грн за євро. Середня зарплата в Україні станом на червень 2019 за даними Держстату – 10 783 грн.
"Найкучерявіше" живуть італійські парламентарі, заробляючи в 5 разів більшу за середню зарплатню. Хоча італійці таким станом справ не надто задоволені.
Непогано забезпечені австрійські і німецькі депутати. Втім, у них і середні зарплати по країні майже в 10 разів більші за наші.
А от румунські і болгарські депутати отримують втричі вищу зарплату, ніж середня у їхніх країнах (наші – тільки вдвічі).
Яку зарплату отримують депутати в європейських країнах
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