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      Зарплати нардепів в Україні та Європі: інфографіка

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      Зарплати депутатів у Європі
      Зарплати депутатів у Європі / 24 канал

      24 канал порахував зарплати новообраних народних депутатів. З'ясувалося, що вони вдвічі більші за середні по країні. Ми пішли далі і порівняли рівень оплати праці наших законодавців з європейськими.

      Можливо, ви здивуєтесь, але наші заробляють не найбільше у Європі. Ні порівняно з середніми зарплатами по країні, ні порівняно з європейськими парламентарями.

      Не забудьте прочитати: Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка 

      Як ми рахували

      Дані про зарплати законодавців європейських країн та середні зарплати там взяли у Euronews

      Курс станом на 31 липня – 28, 1 грн за євро. Середня зарплата в Україні станом на червень 2019 за даними Держстату – 10 783 грн.

      "Найкучерявіше" живуть італійські парламентарі, заробляючи в 5 разів більшу за середню зарплатню. Хоча італійці таким станом справ не надто задоволені.

      Непогано забезпечені австрійські і німецькі депутати. Втім, у них і середні зарплати по країні майже в 10 разів більші за наші.

      А от румунські і болгарські депутати отримують втричі вищу зарплату, ніж середня у їхніх країнах (наші – тільки вдвічі).

      https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201908/1186985_8952998.png?201908170247
      Яку зарплату отримують депутати в європейських країнах

      Читайте також: Навчання "Слуги народу" у Трускавці: скільки витратить партія Зеленського

       

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Верховна Рада Публікації Гроші Новини політики Європа Інфографіка
      Джерело: 24 канал
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