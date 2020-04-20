Сколько заработал Зеленский в первый месяц карантина: зарплата президента за март

Президент Украины Владимир Зеленский в марте 2020 года заработал 28 тысяч гривен. Отметим, что это первый месяц карантина.

Зазначимо, що в лютому зарплата глави держави була такою ж. Такою інформацією поділилися співробітники Держуправління справами у відповідь на запит "Українських Новин".

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На руки "чистими" Володимир Зеленський отримав 22 540 гривень, оскільки з нарахованої суми зняли 5 460 гривень податків і зборів.

Зверніть увагу! Зарплата президента – це лише посадовий оклад. Премії та надбавки глав держави не отримує, адже вони не передбачені законом.



Зарплата Зеленського за березень склала 28 тисяч гривень / Документ "Українських новин"

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