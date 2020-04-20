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      Сколько заработал Зеленский в первый месяц карантина: зарплата президента за март

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      Якою була зарплата Зеленського за березень 2020 / sluga-narodu.com

      Президент Украины Владимир Зеленский в марте 2020 года заработал 28 тысяч гривен. Отметим, что это первый месяц карантина.

      Зазначимо, що в лютому зарплата глави держави була такою ж. Такою інформацією поділилися співробітники Держуправління справами у відповідь на запит "Українських Новин".

      Цікаво Судді обурені, що їм зменшили зарплати до 47 тисяч гривень

      На руки "чистими" Володимир Зеленський отримав 22 540 гривень, оскільки з нарахованої суми зняли 5 460 гривень податків і зборів.

      Зверніть увагу! Зарплата президента – це лише посадовий оклад. Премії та надбавки глав держави не отримує, адже вони не передбачені законом. 


      Зарплата Зеленського за березень склала 28 тисяч гривень / Документ "Українських новин"

      Що відомо про скорочення зарплат топ-чиновникам під час карантину

      • Верховна Рада 13 квітня ухвалила закон про внесення змін до держбюджету-2020, яким серед іншого обмежила зарплату працівників бюджетних установ десятьма мінімальними зарплатами.
      • З 1 квітня і до кінця карантину заробітні плати в держсекторі не можуть перевищувати 47,2 тисячі грн. Ця норма не торкнеться виплат допомоги з тимчасової непрацездатності та для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплати часу щорічної відпустки.
      • Не будуть обмежувати зарплати людей, залучених у боротьбі з коронавірусом, а також військових і поліцейських, які беруть участь в операції Об'єднаних сил.
      • Рішення сподобалося не всім. У Раді суддів визнали, що воно "порушує гарантії суддівської незалежності", і пообіцяли звернутися до Верховного суду для розгляду питання про конституційність обмеження зарплат.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Офіс Президента Владимир Зеленский Зарплата Новости Украины Новости политики
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