Скільки заробив Зеленський в перший місяць карантину: зарплата президента за березень
Президент України Володимир Зеленський у березні 2020 року, заробив 28 тисяч гривень. Відзначимо, що це перший місяць карантину.
Зазначимо, що в лютому зарплата глави держави була такою ж. Такою інформацією поділилися співробітники Держуправління справами у відповідь на запит "Українських Новин".
Цікаво Судді обурені, що їм зменшили зарплати до 47 тисяч гривень
На руки "чистими" Володимир Зеленський отримав 22 540 гривень, оскільки з нарахованої суми зняли 5 460 гривень податків і зборів.
Зверніть увагу! Зарплата президента – це лише посадовий оклад. Премії та надбавки глав держави не отримує, адже вони не передбачені законом.
Зарплата Зеленського за березень склала 28 тисяч гривень / Документ "Українських новин"
Що відомо про скорочення зарплат топ-чиновникам під час карантину
- Верховна Рада 13 квітня ухвалила закон про внесення змін до держбюджету-2020, яким серед іншого обмежила зарплату працівників бюджетних установ десятьма мінімальними зарплатами.
- З 1 квітня і до кінця карантину заробітні плати в держсекторі не можуть перевищувати 47,2 тисячі грн. Ця норма не торкнеться виплат допомоги з тимчасової непрацездатності та для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплати часу щорічної відпустки.
- Не будуть обмежувати зарплати людей, залучених у боротьбі з коронавірусом, а також військових і поліцейських, які беруть участь в операції Об'єднаних сил.
- Рішення сподобалося не всім. У Раді суддів визнали, що воно "порушує гарантії суддівської незалежності", і пообіцяли звернутися до Верховного суду для розгляду питання про конституційність обмеження зарплат.
Читайте також
-
Карантин відкрив нам очісьогодні , 12:00
-
5 людей втекли з обсервації на Тернопільщинісьогодні , 09:24
-
Смертельна ДТП на Кіровоградщині: Таврія влетіла під вантажівку, є загиблі – фотосьогодні , 12:28
-
Повільно і обережно: як світ починає виходити з жорсткого карантинусьогодні , 11:56
-
Трамп хоче відправити до Китаю слідчих, щоб розслідували спалах коронавірусусьогодні , 10:55
-
ДТЕК Ахметова рекордно підвищив ціни на електрику для Галичинисьогодні , 14:12