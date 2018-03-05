Сколько заработали в феврале заместители Зубко: официальные данные

Первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко – Вячеслав Негода в феврале заработал 66 тысяч 250 гривен.

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Слова и Дела".

Читайте также: Вице-премьер вступился за плательщиков коммунальных услуг

Оклад Негоды составил 15 тысяч гривен, надбавки за особый характер работы, доступ к гостайне и выслугу лет — 13,5 тысяч, 5250 гривен, и 7,5 тысяч гривен соответственно. Кроме того, чиновник получил 25 тысяч гривен премии.

Оклад Эдуарда Кругляка за прошлый месяц — 14 тысяч гривен, надбавки за особый характер работы, доступ к гостайне и выслугу лет составили 12,6 тысяч, 2,1 тысячи и 4,2 тысячи гривен соответствующе. Кругляку выделили 20 тысяч гривен.

Лев Парцхаладзе в феврале получил 13,3 тысячи оклада, 20 тысяч гривен премии и 11 970 , 1 995 гривен и 1 596 гривен надбавок.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушения в е-декларации Геннадия Зубко за 2016 год.