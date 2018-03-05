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Скільки заробили в лютому заступники Зубка: офіційні дані

196 Читать новость на русском
Геннадій Зубка
Геннадій Зубка / decentralization.gov.ua

Перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Геннадія Зубка – В'ячеслав Негода в лютому заробив 66 тисяч 250 гривень.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит "Слова і Діла".

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Оклад Негоди склав 15 тисяч гривень, надбавки за особливий характер роботи, доступ до держтаємниці та вислугу років – 13,5 тисяч, 5 250 гривень, і 7,5 тисяч гривень відповідно. Окрім того, чиновник отримав 25 тисяч гривень премії.

Оклад Едуарда Кругляка за минулий місяць – 14 тисяч гривень, надбавки за особливий характер роботи, доступ до держтаємниці та вислугу років склали 12,6 тисяч, 2,1 тисячі та 4,2 тисячі гривень відповідна. Кругляку виділили 20 тисяч гривень.

Лев Парцхаладзе в лютому отримав 13,3 тисячі окладу, 20 тисяч гривень премії та 11, 970 тисяч, 1, 995 гривень та 1, 596 гривень надбавок.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення в е-декларації Геннадія Зубка за 2016 рік.

Теги: Новини України Новини політики Геннадій Зубко
Джерело: 24 Канал
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