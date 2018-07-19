Скорее всего, готовят очередное покушение, – активист Стерненко сообщил о странной находке

Активист Евромайдана и бывший председатель одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко считает, что на него могут осуществить еще одно покушение. Причина такого беспокойства – обнаруженные под сиденьем электронные устройства, которые могут быть GPS-трекерами для отслеживания местоположения.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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"Загнал машину на СТО. Надо было заменить тяги стабилизаторов и кнопку аварийки. Подняли авто на подъемнике. Хорошо осмотрели дно и обнаружили два электронных устройства. Под водительским и передним пассажирским сиденьями. Напоминают GPS-трекеры для отслеживания моего местоположения", – подчеркнул он .

По словам активиста, внутри были по одной сим-карте, плате и аккумуляторе.

"Какие уроды прицепили. Скорее всего, готовят очередное покушение, потому что первые три были неудачными", – отметил Стерненко.

Кроме того, он отметил, что полиция его до сих пор не обеспечила государственной охраной, взамен один из нападавших на него ее получил.

"У меня вопрос: что еще должно произойти, чтобы наши славные МВД/СБУ начали реально работать? Нужно новую трагедию? Какого черта на активистов, граждан Украины, по всей стране совершают серьезные нападения и до сих пор никто из организаторов (и хотя бы посредников! ) не задержан? Сколько вам еще нужно крови?" – эмоционально отреагировал на инцидент Стерненко.

Напомним, в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стерненко. В итоге мужчина сумел защитить себя и нанес смертельный удар одному из нападавших, однако другому удалось скрыться.



К слову, это уже третье нападение на Сергея Стерненко, которое произошло в этом году. Так, 7 февраля возле дома активиста на него набросился неизвестный, в результате чего общественный деятель получил многочисленные побои. По его словам, это была "месть за его активную гражданскую позицию со стороны мэра Одессы Труханова".



А уже 1 мая в Стерненко стреляли. Тогда нападавший выстрелил в область шеи сзади из пистолета, а затем, во время задержания, стрелял по свидетелях инцидента. Девушка активиста выразила уверенность в том, что злоумышленник целился точно в Стерненко.