20:17
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
20:10, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Скорее всего, готовят очередное покушение, – активист Стерненко сообщил о странной находке

66 Читати новину українською
Активист Стерненко обнаружил под сиденьем машины, вероятно, устройства для слежения
Активист Стерненко обнаружил под сиденьем машины, вероятно, устройства для слежения / Facebook-страница

Активист Евромайдана и бывший председатель одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко считает, что на него могут осуществить еще одно покушение. Причина такого беспокойства – обнаруженные под сиденьем электронные устройства, которые могут быть GPS-трекерами для отслеживания местоположения.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

Читайте также: В Одессе стали чаще нападать на проукраинских активистов: детали инцидентов

"Загнал машину на СТО. Надо было заменить тяги стабилизаторов и кнопку аварийки. Подняли авто на подъемнике. Хорошо осмотрели дно и обнаружили два электронных устройства. Под водительским и передним пассажирским сиденьями. Напоминают GPS-трекеры для отслеживания моего местоположения", – подчеркнул он .

По словам активиста, внутри были по одной сим-карте, плате и аккумуляторе.

"Какие уроды прицепили. Скорее всего, готовят очередное покушение, потому что первые три были неудачными", – отметил Стерненко.

Кроме того, он отметил, что полиция его до сих пор не обеспечила государственной охраной, взамен один из нападавших на него ее получил.

"У меня вопрос: что еще должно произойти, чтобы наши славные МВД/СБУ начали реально работать? Нужно новую трагедию? Какого черта на активистов, граждан Украины, по всей стране совершают серьезные нападения и до сих пор никто из организаторов (и хотя бы посредников! ) не задержан? Сколько вам еще нужно крови?" – эмоционально отреагировал на инцидент Стерненко.

Напомним, в ночь на 25 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на активиста Сергея Стерненко. В итоге мужчина сумел защитить себя и нанес смертельный удар одному из нападавших, однако другому удалось скрыться.

К слову, это уже третье нападение на Сергея Стерненко, которое произошло в этом году. Так, 7 февраля возле дома активиста на него набросился неизвестный, в результате чего общественный деятель получил многочисленные побои. По его словам, это была "месть за его активную гражданскую позицию со стороны мэра Одессы Труханова".

А уже 1 мая в Стерненко стреляли. Тогда нападавший выстрелил в область шеи сзади из пистолета, а затем, во время задержания, стрелял по свидетелях инцидента. Девушка активиста выразила уверенность в том, что злоумышленник целился точно в Стерненко.

Теги: Новости Украины Авто Сергей Стерненко Криминальные новости
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
сегодня, 20:01 Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
27
Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
сегодня, 19:02 Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
Тетяна Бучок 155
Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
сегодня, 18:00 Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
Дмитро Гнап 184
В Израиле фактически узаконили апартеид
сегодня, 17:01 В Израиле фактически узаконили апартеид
Блог Соцмережі 1042
Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
сегодня, 16:58 Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
Інститут Просвіти 240
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 сегодня , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Убийство Аркадия Бабченко: полиция назвала оружие, из которого застрелили журналиста
 30 мая , 13:47
Во Львове ребенок выпал из маршрутки во время движения: видео с места происшествия
 14 июня , 08:42
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук